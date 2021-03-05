«Биение. Сердце. Биение»: истории любви, рассказанные в стиле танго

18 мар­та 2021 года в Vegas City Hall состо­ит­ся пре­мье­ра уни­каль­ной поста­нов­ки – тан­го-спек­так­ля «Бие­ние. Серд­це. Бие­ние» от коман­ды Tango Banda. В цен­тре вни­ма­ния – арген­тин­ское тан­го, самый страст­ный в мире танец, пол­ный обострен­ных чувств и огнен­ных эмо­ций. Пре­мье­ра была отло­же­на из-за пан­де­мии, но созда­те­ли и участ­ни­ки поста­нов­ки под­твер­жда­ют, что за это вре­мя их запа­сы кре­а­тив­ной энер­гии лишь уве­ли­чи­лись, а жела­ние пока­зать спек­такль зри­те­лям и пере­дать им свою искрен­нюю любовь к тан­го ста­ло мно­го­крат­но сильнее.

На язы­ке тан­ца будут рас­ска­за­ны захва­ты­ва­ю­щие исто­рии о люб­ви. Их геро­и­ни – жен­щи­ны с раз­ны­ми судь­ба­ми и харак­те­ра­ми: «аку­ла биз­не­са», «свя­тая про­сто­та», «в актив­ном поис­ке»... Жизнь каж­дой из геро­инь меня­ет­ся, когда на гори­зон­те появ­ля­ет­ся «муж­чи­на меч­ты». Весь накал стра­стей, всю палит­ру чело­ве­че­ских отно­ше­ний пере­да­дут тан­це­валь­ные эпи­зо­ды, кото­рые заста­вят серд­ца зри­те­лей бить­ся в еди­ном рит­ме тан­го! При этом созда­те­ли спек­так­ля пояс­ня­ют: это не про­сто тан­це­валь­ное шоу, а пол­но­цен­ный спек­такль со сво­и­ми сюжет­ны­ми лини­я­ми и вокаль­ны­ми номе­ра­ми. Но глав­ная роль отда­на насто­я­ще­му арген­тин­ско­му тан­го в испол­не­нии про­фес­си­о­на­лов высо­чай­ше­го уровня.

Режис­сер-поста­нов­щик спек­так­ля – извест­ный режис­сер теат­ра, кино и теле­ви­де­ния, сце­на­рист и про­дю­сер, лау­ре­ат пре­мии ТЭФИ Феликс Михай­лов. В его послуж­ном спис­ке – «Фаб­ри­ка звезд» и «Лед­ни­ко­вый пери­од», «Звез­ды на льду», «Цирк со звез­да­ми», Ново­год­ние ночи на Пер­вом кана­ле, цере­мо­нии откры­тия и закры­тия Чем­пи­о­на­та мира по фут­бо­лу, кото­рые пре­зи­дент Меж­ду­на­род­ной феде­ра­ции фут­бо­ла Джан­ни Инфан­ти­но назвал луч­ши­ми в истории.

«Самое заво­ра­жи­ва­ю­щее в тан­го – это страсть, тем­пе­ра­мент, эмо­ции, скры­тые за столь про­сты­ми и очень сдер­жан­ны­ми дви­же­ни­я­ми, — гово­рит Феликс Михай­лов. — Для меня тан­го – воз­мож­ность «вой­ти внутрь» эмо­ции и раз­ло­жить ее, как веще­ство, на хими­че­ские эле­мен­ты. Да, тан­го — это химия двух тел».

В спек­так­ле «Бие­ние. Серд­це. Бие­ние» участ­ву­ют луч­шие в стране тан­цо­ры тан­го – чем­пи­о­ны Рос­сии и Евро­пы, при­зе­ры меж­ду­на­род­ных сорев­но­ва­ний, участ­ни­ки миро­вых чем­пи­о­на­тов, звез­ды попу­ляр­но­го про­ек­та «Тан­цы на ТНТ».

«Мы гото­ви­ли для вас наш спек­такль боль­ше года, три­жды пере­но­си­ли его в усло­ви­ях огра­ни­че­ний, и вот нако­нец он под­твер­жден! – гово­рят участ­ни­ки Tango Banda Дмит­рий Васин и Саг­ди­а­на Хам­зи­на. – Мы нако­пи­ли мак­си­мум твор­че­ской энер­гии в наших ногах, гла­зах и серд­цах. 18 мар­та состо­ит­ся пре­мье­ра спек­так­ля в Москве, и мы очень наде­ем­ся в этом году пока­зать «Бие­ние. Серд­це. Бие­ние» и в дру­гих горо­дах страны».

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