«Биение. Сердце. Биение»: истории любви, рассказанные в стиле танго

18 марта 2021 года в Vegas City Hall состоится премьера уникальной постановки – танго-спектакля «Биение. Сердце. Биение» от команды Tango Banda. В центре внимания – аргентинское танго, самый страстный в мире танец, полный обостренных чувств и огненных эмоций. Премьера была отложена из-за пандемии, но создатели и участники постановки подтверждают, что за это время их запасы креативной энергии лишь увеличились, а желание показать спектакль зрителям и передать им свою искреннюю любовь к танго стало многократно сильнее.
На языке танца будут рассказаны захватывающие истории о любви. Их героини – женщины с разными судьбами и характерами: «акула бизнеса», «святая простота», «в активном поиске»... Жизнь каждой из героинь меняется, когда на горизонте появляется «мужчина мечты». Весь накал страстей, всю палитру человеческих отношений передадут танцевальные эпизоды, которые заставят сердца зрителей биться в едином ритме танго! При этом создатели спектакля поясняют: это не просто танцевальное шоу, а полноценный спектакль со своими сюжетными линиями и вокальными номерами. Но главная роль отдана настоящему аргентинскому танго в исполнении профессионалов высочайшего уровня.
Режиссер-постановщик спектакля – известный режиссер театра, кино и телевидения, сценарист и продюсер, лауреат премии ТЭФИ Феликс Михайлов. В его послужном списке – «Фабрика звезд» и «Ледниковый период», «Звезды на льду», «Цирк со звездами», Новогодние ночи на Первом канале, церемонии открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу, которые президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино назвал лучшими в истории.
«Самое завораживающее в танго – это страсть, темперамент, эмоции, скрытые за столь простыми и очень сдержанными движениями, — говорит Феликс Михайлов. — Для меня танго – возможность «войти внутрь» эмоции и разложить ее, как вещество, на химические элементы. Да, танго — это химия двух тел».
В спектакле «Биение. Сердце. Биение» участвуют лучшие в стране танцоры танго – чемпионы России и Европы, призеры международных соревнований, участники мировых чемпионатов, звезды популярного проекта «Танцы на ТНТ».
«Мы готовили для вас наш спектакль больше года, трижды переносили его в условиях ограничений, и вот наконец он подтвержден! – говорят участники Tango Banda Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина. – Мы накопили максимум творческой энергии в наших ногах, глазах и сердцах. 18 марта состоится премьера спектакля в Москве, и мы очень надеемся в этом году показать «Биение. Сердце. Биение» и в других городах страны».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.