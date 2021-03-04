Продолжение сериала «Анна-детективъ» покажут на канале ТВ Центр

Показ новых серий исторического детектива с элементами мистики «Анна-детективъ» пройдет с 22 марта 2021 года.

О фильме

1894 год. Провинциальный Затонскъ успокоился, позабыв о зловещих событиях прошлого. Анна Миронова потеряла дар общения с духами… Но однажды духи возвращаются, как и таинственно исчезнувший Яков Штольман. Мрачная тень вновь нависла над Затонском, жестокие убийства опять сотрясают город. Анна и Штольман объединяются, чтобы дать отпор преступникам. Но удастся ли им воскресить свою любовь и обрести счастье?

О героях

Появятся и новые герои – в Затонске откроется книжный магазин, хозяйкой которого станет загадочная молодая женщина Полина Аникеева. Ее сыграет актриса Юлия Такшина.

– Моя героиня приехала из Петербурга, решив заново начать свою жизнь в маленьком городке, – рассказывает Такшина, – Полина очень разная, и это меня подкупило, было интересно играть ее. У нее была трагедия, которую она поведает зрителям, расскажет, почему решилась поменять достаточно успешную петербуржскую жизнь на жизнь в тихом городке.

Также в новых эпизодах появится Андрей Клюев в исполнении актера Максима Радугина. Его герой богат, хорошо образован, холост… Будет ли он претендовать на сердце Анны? Есть ли у него тайны, которые он скрывает?

Предстоящий сезон полон вопросов и загадок. И главные вопросы: Кто же новый герой, которого так скрывают создатели сериала, кто совершает все эти ужасные преступления? И кому в итоге отдаст свое сердце Анна Миронова? Узнаем совсем скоро на канале ТВ Центр.

О съемках

Работа над новыми сериями популярного сериала шла на протяжении десяти месяцев в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские», а также в усадьбах Остафьево и Суханово, которые на время съемок превратились в провинциальный город Затонскъ.

Как и в первом сезоне, главные роли – Анны Викторовны Мироновой с уникальной интуицией и опытного следователя Якова Платоновича Штольмана – в новых сериях вновь исполнят горячо любимые телезрителями Александра Никифорова и Дмитрий Фрид. А Сергей Друзьяк в образе обаятельного начальника сыскного отделения полиции Антона Андреевича Коробейникова дополнит дуэт сыщиков и поможет раскрыть даже самые загадочные преступления.

«Когда начинали снимать сериал четыре года назад, даже представить не могли, куда это долгая творческая дорога нас всех приведет. Съемки проходили здесь же, в Подмосковье, поэтому я был очень рад вернуться в уже родные «Горки Ленинские».

Съемки второго сезона вернули моего персонажа к жизни. Мой герой Штольман вновь существует и продолжает свое необычное путешествие. В новом сезоне он несколько изменится. Скорее даже его изменят обстоятельства и испытания, через которые ему придется пройти. Уверен, что новые серии будут интригующими, захватывающими и попадут в сердца наших зрителей!», – рассказывает актёр Дмитрий Фрид.

«Самое трудное в жизни – это взрослеть и сталкиваться с трудностями лицом к лицу. И моей героине во втором сезоне приходится делать именно это. Она выберет профессию, в которой не было женщин, но смело пойдет против общественного мнения и стереотипов. Потому что только мы сами выбираем жизненный путь и сами куем свое счастье.

Именно этим мне нравится сериал – это не просто детектив, не просто приятное время перед телевизором, а гораздо больше – он про жизнь, про меня, вас, – про каждого. И это здорово!», – поделилась актриса Александра Никифорова.

«За те 5 лет, что зрители не видели Антона Андреевича Коробейникова, он сильно изменился. Стал серьезнее, ответственнее. Неизменно лишь одно – его сердце по-прежнему целиком и полностью принадлежит Анне Викторовне Мироновой.

Приоткрою тайну: в новых сериях сериала у Коробейникова появится верный друг. И во многих эпизодах, во время расследований сложнейших преступлений, он будет идти бок о бок с моим героем…», – говорит Сергей Друзьяк.

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