АУДИОПЕРФОРМАНС «РАДИО М. А.» НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА. МУЗЕЙ БУЛГАКОВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Однажды во МХАТе Михаил Булгаков интересовался у артистов: сколько может работать радио, если его не выключать.

— Месяц, два, а то и год, если хороший приемник, – говорили ему. – Собираетесь приобрести?

— Дело в том, – отвечал Булгаков, – что соседи, которые живут у меня за стеной, в соседней квартире, уехали на зимовку. Дома никого не осталось, квартиру натурально опечатали. А они забыли выключить радио. Вот оно и бушует целые сутки утром и вечером…

Музей Булгакова, Курс Муравицкого и Лаборатория документальной музыки представляют спектакль «Радио М. А.». Аудиоперформанс, в котором радиоэфир 20-х—30-х годов ХХ века соединяется с письмами и дневниками Булгакова и погружает зрителя в атмосферу того времени.

Зрители совершат путешествие по волнам современного Булгакову радио. То, что транслировалось широким массам, стало фоном для наблюдений писателя и его отношений с близкими людьми.

Над спектаклем работают: режиссёр – Дарья Башкирова, артисты – Марина Ганах, Анастасия Свирина, Денис Леонович.

Вход на спектакль для зрителей по билетам.

Премьера – 29 октября в 19:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.