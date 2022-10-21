«Ночь искусств» в музеях Подмосковья: квесты, авторские экскурсии, иммерсивное шоу

4 ноября в государственных музеях Московской области пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Посетителям предложат как традиционные мероприятия, так и специально подготовленные программы.

Так, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник проведет историческую игру «Следы Времени: Смута», приуроченную к 410-летию освобождения Москвы от польских интервентов. Также гостей ждут художественный квест «Пересечение», знакомящий с изобразительным искусством России конца XIX – начала XXI вв., авторские лекции, приуроченные к юбилею Отечественной войны 1812 года, музыкальный салон, авторские экскурсии. А детей – игровые программы «Школа волшебников в Королевстве искусств», «Шагаем по музею вместе с Маршаком», «Музейлэнд».

Серпуховский историко-художественный музей пригласит на иммерсивное шоу «Путешествие во времени», когда, переступая порог музея, окунаешься в водоворот событий начала XX века: реалистичные интерьеры, аутентичные звуки и полное погружение в мифический Город С.

Мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского подготовил семейный квест «Кто украл меч Орлеанской девы?», квест для детей «Мы сегодня сбились с ног, ведь у нас пропал щенок», музейное занятие «Волшебное закулисье», театрализованную экскурсию. Также гостям представят балет «Лебединое озеро» в исполнении артистов Московского областного государственного академического театра балета «Русский балет».

В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева проведут «Домовитый квест», вечерние экскурсии по главному усадебному дому, мастер-классы для всей семьи в различных техниках.

В литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» на площадке «Искусство фарфора» можно будет познакомиться с фарфоровыми образами героев чеховских произведений. Знакомство с романовской и хлудневской игрушкой пройдет на площадке «Народное искусство», а на площадке «Литературная» гостей ждут образовательные программы «Кухня писателя» и «Писатель состоит из…». На выставке «Другие» посетители увидят фотографии XIX века. Артисты Москонцерта подарят встречу с музыкой, а Мелиховский театр «Чеховская студия» порадует инсценировками по произведениям А.П. Чехова.

Историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина проведет интерактивное занятие для детей младшего и среднего школьного возраста «Историческая правда в былинах. Защита рубежей Земли русской. Герои былин и сказаний», театрализованную экскурсию «В гостях у князей Голицыных», концерт «Расцветут хризантемы опять» из цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе».

Посетителей Звенигородского музея-заповедника ждет экскурсия по выставке, посвященная 210-летию Отечественной войны 1812 года. Помимо оружия того времени, в экспозиции представлены графические работы, образцы русских и французских наград, предметы декоративно-прикладного искусства, книги.

Историко-художественный «Новый Иерусалим» предложит игровые программы для детей «Загадки Подмосковья» и «Арт-ликбез», детский КиноМультКонцерт «Вместе весело шагать», квест «Истинный музей французского искусства», который пройдет на выставке «Французский вкус князей Юсуповых», встречу с куратором выставки «[НE]СУРОВЫЙ СТИЛЬ», объединившей более 70 произведений советского искусства 60-70-х годов из собрания музея, треть из которых выставляется впервые.

Мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока пригласит на тематические экскурсии и интерактивное занятие по актерскому мастерству «Театральные кулисы», во время которого желающие смогут погрузиться в атмосферу усадебного театра конца XIX – начала XX века.

Гости музея-заповедника «Зарайский кремль» смогут посетить тематическую экскурсию по временной выставке «Зимняя тройка», авторскую экскурсию «Секреты любимого украшения зарайских купчих», воркшоп «Семейный архив», принять участие в «антиэкскурсии» по залу русского изобразительного искусства и этнографии. Также посетителей ждет «Фруктово-ягодный квест», а желающих мастерить – творческие студии. В Богоявленской башне можно будет посмотреть художественный фильм.

Музей народных художественных промыслов предложит экскурсионную программу «В гостях у купцов Лукутиных», квест «Народные промыслы» и концерт детской вокальной студии.

Музейный комплекс «Зоя» подготовил лекцию о проектах советского авангарда 1920-1930 годов, Военно-технический музей – творческие площадки «Полевая почта» и «Фронтовая агитбригада», а Музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34» проведет обзорную экскурсию по основной экспозиции «По пути танка-легенды».

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