Выставка «Dream cathers / Ловцы грёз» открывается в галерее Ilona-K

Галерея ILONA-K artspace открывает 11 февраля 2021 года масштабный образовательный выставочный проект «DREAM CATCHERS / ЛОВЦЫ ГРЕЗ», который объединит художественные произведения из двух частных коллекций. На втором этаже Mercury Tower будут представлены работы из собрания мецената, президента Stella Art Foundation Стеллы Кесаевой, а на 40-м – бизнесмена и международного инвестора Вячеслава Пивоварова.

Александр Косолапов. Marlboro. 2002 год. Шелкография. 50,5х70,5 см





Юрий Аввакумов. Доминолиум. 2007 год. Домино. 38х134х110 см

Виталий Комар, Александр Меламид. Натюрморт с Марксом и Энгельсом. Из серии «Ностальгический соцреализм». 1981-1982 годы. Холст, темпера, масло. 182,9х137,2 см

Илона Кесаева, основатель и владелица Галереи, подчеркнула, что этот проект станет знаковым не только для недавно открывшегося выставочного пространства, но и для нее лично: «Я рада показать данный проект, который представляется мне особенно актуальным. С одной стороны, я демонстрирую коллекции близких мне людей. Это небольшая, но яркая часть собрания моей мамы Стеллы Кесаевой, насчитывающего около 1500 работ известных российских и западных художников, а также коллекция моего мужа Вячеслава Пивоварова, который, получив образование в Стэнфорде и прожив большую часть жизни в Европе и США, стал настоящим ценителем западного современного искусства. Во многом благодаря их влиянию я решила открыть собственную галерею, и выставка в ILONA-K artspace нацелена на продвижение идеи коллекционирования, а также подчеркивает роль коллекционера в современном художественном мире».

В пространстве галереи на 40-м этаже будут представлены знаковые работы крупнейших западных художников разных поколений, таких как Ханс Хартунг, Эд Руша, Энди Уорхол, Хелен Бирд, Моника Бонвичини, Алекс Израэль, Ричард Принс и Дэмиен Херст, которые составляют основу уникального собрания Вячеслава Пивоварова.

Ричард Принс. Без названия. Из серии Oh!. 2015 год. Струйная печать на холсте. 101х103 см.

В выставочном зале Mercury Tower, на втором этаже, разместятся произведения из коллекции Stella Art Foundation, многие из которых впервые будут экспонироваться в публичном пространстве. Это одно из крупнейших собраний произведений известных российских и зарубежных художников, созданных за последние полвека, а также одна из самых качественных и тонко подобранных коллекций современного искусства в России.

На выставке будут представлены работы художников, сыгравших ключевую роль в формировании и развитии отечественного искусства на рубеже ХХ-ХХ1 веков: Юрия Альберта, Юрия Аввакумова, Андрея Абрамова, Вагрича Бахчаняна, Вадима Захарова, Комара и Меламида, Александра Косолапова, Елены Елагиной и Игоря Макаревича, Андрея Монастырского, Владислава Мамышева-Монро, Бориса Орлова, Ивана Чуйкова и других.

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