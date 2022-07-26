Автоматические шторы в современном интерьере

Люди всегда стремились обустроить свой дом, так как находиться в красивом помещении приятно и удобно. Независимо от площади жилища дизайнеры советуют выбирать интерьерный стиль, в котором вы будете чувствовать себя органично и максимально комфортно. Важно правильно подобрать предметы мебели, аксессуары, текстиль, способ оформления окон. Автоматические шторы — оптимальный выбор для солнцезащиты и создания уединения, они стильно и гармонично вписываются в интерьер.

Электрошторы — это мода или комфорт?

Новые технологии изменяют и облегчают жизнь человека. Сегодня это возможно при подключении системы «умный дом». Вам не придется корректировать работу кондиционера, отопительной системы, открывать вручную шторы, включать или выключать свет и выполнять ряд других операций — всё сделает домашняя автоматизация.

При оформлении окон также можно использовать автоматику, обратите внимание на novo электрокарнизы в каталоге специализированного сайта Прокарниз. Это надежные изделия, которые помогут защитить комнату от яркого дневного света, создать эффект вашего присутствия, когда вы в отъезде. Работают бесшумно. Скорость открывания и закрывания шторного полотна можно регулировать по своему желанию.

Достоинства автоматизированных штор

В продаже имеется отличный выбор электрокарнизов для раздвижных занавесей и штор подъемного типа (австрийских, римских, рулонных и т. д.).

Среди преимуществ, которые такие системы привносят в нашу жизнь, стоит отметить:

можно использовать шторный текстиль любого размера и веса;

широкий выбор тканей различной степени прозрачности;

несложная установка;

легко подобрать модели для окон любой формы и большого размера;

простота управления (с помощью пульта, выключателя на стене, смартфона);

работа электродвигателя практически бесшумная;

гарантирован длительный срок службы.

К недостаткам можно отнести тот факт, что требуется правильный замер оконного проема, так как монтаж автоматической системы осуществляется для конкретных окон и ошибка даже в 1 см может затруднить подвешивание электрокарниза.

Управление автоматическими шторами

Открытие и закрытие штор осуществляется дистанционно. В комплекте к карнизу имеется инфракрасный или радиопульт. Также можно использовать настенный 2-х клавишный выключатель.

Некоторые модели оснащены датчиком освещения и таймером, которые программируются в соответствии со своими функциями.

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