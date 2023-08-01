Какие браслеты сейчас популярны?

Не так давно мы наблюдали, как браслеты возвращаются в моду. И это коснулось лишь массивных моделей этно для лета. Но в сезоне 2023-2024 браслетам уделено куда больше внимания.

Серебряные

Женский серебряный браслет в этом году — полноправный лидер среди аксессуаров. Его размер может варьироваться: от тонкой цепочки до массивного кованого изделия. При этом такой браслет может стать главной акцентной деталью стильного образа.

С натуральными камнями

Браслеты с натуральными минералами в тренде. Природные материалы сегодня возвращаются к своему прежнему статусу, опережая искусственные аналоги. Такие модели гармонично сочетается с индивидуальным цветотипом внешности.

Широкие

Массивные модели стали главным трендом 2023-го и позволяют подчеркнуть образ в любой ситуации. Широкий обруч подходит для любого стиля одежды: от летних сарафанов и офисных рубашек до смелых кожаных изделий и вечерних платьев.

Тонкие

Тонкие изделия выполняют роль дополнительных аксессуаров. Могут использоваться в сочетании с другими украшениями на запястье. Едва заметные на руке, они отлично поднимают настроение.

С жемчугом

Изделия с жемчугом часто входят в состав перламутровых комплектов. Этот каменить ценится за свое естественное происхождение и принадлежность к классике. Жемчуг прекрасно сочетается с разными материалами и стоит сравнительно недорого, что позволяет экспериментировать с его использованием. Главное при выборе жемчужины — выбрать актуальный размер и оттенок. Если в одной жемчужине сочетаются несколько высококачественных характеристик, то она может стать основным камнем в браслете, например, в виде шарма или центрального элемента композиции.

На предплечье

Модели на предплечье служат изысканным аксессуаром, который подбирается в соответствии с конкретной одеждой и случаем. Они гармонично дополняют элементы гардероба, с которыми сочетаются по стилю и цветам.

Браслеты-цепочки

Эти украшения предлагают разнообразие вариантов: можно поиграть с металлами, текстурами, переплетениями и подвесками. Можно создать многослойность, надев несколько цепочек на запястье. В то же время они могут быть представлены одним тонким звеном цепи. Чем крупнее звенья и грубее плетение, тем выразительнее смотрится аксессуар.

Геометрические

Попробуйте выделиться с помощью квадратных, треугольных или прямоугольных браслетов. Не забудьте потренироваться носить их перед выходом, ведь такие необычные формы могут затруднять работу с мышью или использование кухонных принадлежностей.

Из бисера

Если вы когда-то увлекались плетением бисером, то теперь можете использовать кристаллы вместо дешевого бисера и создавать уникальные аксессуары своими руками. Причем такие изделия считаются куда ценнее массовых.

Кожаные

Кожаные браслеты могут быть плетеными или сшитыми. Как правило, это акцентные украшения, которые отражают сильных характер. Такие аксессуары выбирают смелые и уверенные в себе девушки.

Золотые

Завершим подборку вечной классикой. В отличие от серебряного женский браслет из золота редко выступает в качестве главного акцента. Обычно такие браслеты служат эффектным дополнением к другим драгоценным украшениям. Золотая цепочка на запястье подчеркивает статус и эффектно завершает образ.

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