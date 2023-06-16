AZ ART на Маросейке представляет выставку «Твой белый дом…» художника Татьяны Баданиной

Арт-пространство AZ ART на Маросейке представляет новую выставку «Твой белый дом…» художника Татьяны Баданиной. С 1990-х годов она является постоянным участником выставочных проектов, посвященных современного искусству, на ее счету несколько десятков персональных выставок в России и за рубежом. Сегодня ее живописные и графические работы, арт-объекты и инсталляции демонстрируются в ведущих музеях страны. В экспозиции будут представлены графические листы из серий: «Проекты» 2007, «Крылатые объекты» 2019, «Созвездия» 2020, цикл, начатый в 2006 году «Белые одежды. Посвящение», а также видеоинсталляция «Небо» 2023 года.

«Я рисую небо, я рисую рай» - так о своих художественных поисках, сфокусированных на метафизике белого цвета, говорит Татьяна Баданина. О выставке она рассказывает: «Основная идея проекта – это идея Света, связанная с символикой внутреннего просветления, духовной победы жизни над смертью. Белый цвет рождает все цвета спектра. Купая все создания в своих лучах, он является основой физической жизни и в высшей степени имеет божественную природу. Свет – первопричина всего сущего. Свет есть жизнь. И мое отношение к творчеству, как к сакральному действию, определяет мои работы как метафизические. Процесс создания картин я воспринимаю как молитву, сам же кропотливый ручной труд выступает актом медитации».

Название выставки «Твой белый дом…» - стихотворение Анны Ахматовой, написанное в 1913 году, поэтическое воспоминание о том, чего уже нет. Искусствовед Виталий Пацюков пишет об этой символике «белого»: «В «белых» композициях Татьяна Баданина открывает свое детство, его космические бездны, его душетелесные ориентиры, само ощущение первого контакта с жизнью, переведенного из немоты на язык пластики. В них заложены все коды ее творчества о самой себе, об утратах и болях, о своей телесной органике, изоморфной структурам души, и о том, что «вовне».

Татьяна Баданина. Белые одежды на Гоголевском

Татьяна Баданина. Белые одежды. Выставка «Просвет» в галерее «Культпроект». 2012

Работы Татьяны Баданиной неизменно возвращают зрителя к поискам и открытиям русского авангарда – от прозрачных объемных конструкций Владимира Татлина до строгих архитектонов Казимира Малевича. Но сегодня Татьяна Баданина выходит за привычные рамки «времени и пространства» (знаменитые строки Анны Ахматовой), принося в каждую из своих работ «тихий вздох вечности».

Выставка работает с 16 июня по 27 августа 2023 года.

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