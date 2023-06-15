Вторая ярмарка современного искусства «1703» открылась в Санкт-Петербурге

13 июня 2023 года в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялась торжественная церемония открытия второй Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703». Проект инициирован ПАО «Газпром», проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и включен в программу фестиваля культуры Петербургского международного экономического форума «Петербургские сезоны».

Второй выпуск ярмарки стал международным: в проекте участвуют 36 галерей из Стамбула, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего-Новгорода и Калуги, которые представляют на своих стендах широкий спектр произведений современного искусства, включая живопись, скульптуру, графику, фотографию, инсталляции и работы, созданные с помощью цифровых технологий.

Впервые в событии участвует турецкая галерея Ambidexter, которая представит работы своих ведущих художников: Hilmi Can Özdemir, Alp E. Oz, Gaspar Martinez, Ayda Demirci, David Dogan Levi.

Также в числе дебютантов этого года — Галерея Люмьер, Крокин галерея, Pogodina Gallery, Pro Art`s Gallery, Grabar gallery, MYTH Gallery, MAISON25, VS Gallery, Pop up Gallery, NAMEGALLERY, ARTZIP, Галерея МАРТ, Arts Square Gallery, Тираж 1/1, 3L STORE, ПАЛАТЫ, Галерея «573», Центр визуальной культуры Béton, Галерея PENNLAB.

Более широко в экспозиции 2-й ярмарки «1703» будет представлена фотография. Классиков советской фотографии и творческие поиски современных российских авторов показывает Галерея Люмьер, на стенде Галереи PENNLAB можно увидеть, каким образом современные художники используют фотографию как средство трансформации окружающей реальности. Сразу несколько галерей, в том числе ПАЛАТЫ, Галерея «573» и K2 studio, сделали акцент на работе с материалами и трехмерном искусстве: керамике, предметах дизайна, скульптуре. ARTZIP покажет на ярмарке сайт-специфик-проект художника Ивана Симонова, работающего с ландшафтом слова, работу петербургской художницы Ирины Дрозд, исследующей природу добра и зла в человеке.

Во второй раз в ярмарке принимают участие Triumph gallery, Marina Gisich Gallery, a-s-t-r-a gallery, КультПроект, FINEART GALLERY, Е.К.АртБюро, ART&BRUT Gallery, Generative Gallery, Masters Digital Gallery, FUTURO Gallery, ASKERI GALLERY, Галерея ARTSTORY, 11.12 GALLERY, K2 studio, Third Place NFT, Галерея «Пальто».

Одна из старейших галерей Москвы FINEART GALLERY представляет объединенные темой осознанности произведения Дмитрия Колистратова, Дмитрия Шорина, Евгения Шадко. Галерея КультПроект — обращенные к мотиву ландшафта пейзажи Алексея Ланцева, Евгении Буравлевой и Егора Плотникова. 11.12 GALLERY выставляют новые произведения Рината Волигамси, известного живописными работами в эстетике пожелтевших вырезок из советских газет. На стенде ASKERI GALLERY можно увидеть работу Дарьи Котляровой, представляющую собой рассуждение на тему взросления. Marina Gisich Gallery покажет работы последнего продолжателя принципов некрореализма — Владимира Кустова, а также произведения Григория Майофиса и Елены Губановой, воплощающие идею изменчивости мира и иллюзорной реальности.

Основная часть ярмарки будет дополнена специальными некоммерческими проектами. В этом году их два — выставочный проект «Город» из корпоративной коллекции Газпромбанка и экспозиция «Ленинградская пейзажная школа» из собрания петербургской KGallery.

В отобранных из корпоративной коллекции Газпромбанка произведениях фотохудожников Тимофея Парщикова и Михаила Розанова городские виды и отдельные архитектурные элементы выступают в качестве материала для создания сложных визуальных размышлений.

KGallery знакомит зрителей с одной из ярких страниц петербургского искусства ХХ века — творчеством Александра Ведерникова, Владимира Гринберга, Николая Лапшина, Вячеслава Пакулина, Николая Русакова и других представителей ленинградской школы пейзажа. Их стиль заметно отличается от основного направления советского искусства: в качестве главного мотива для своего творчества они избрали городские виды, изображая вариации одного и того же городского мотива, такого как вид из окна квартиры или мастерской.

В рамках публичной культурно-образовательной программы посетителей ярмарки ждут арт-медиации, а также лекции и дискуссии с участием ведущих экспертов в сфере искусства. Среди ключевых тем — галерейный бизнес, новые технологии в искусстве, коллекционный дизайн, молодое искусство и образование в творческой индустрии.

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