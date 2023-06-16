В Галерее Ростокино состоялось открытие выставки художника Алексея Теренина «Тихие истории»

15 июня в Галерее Ростокино Объединения «Выставочные залы Москвы» пройдет открытие выставки художника Алексея Теренина «Тихие истории». В выставочном пространстве соединятся вымышленные миры автора, через которые художник формирует свою собственную реальность.

Выставка «Тихие истории» Алексея Теренина — непрерывное повествование, которое прочитывается в каждой картине. Короткие сюжеты со своей историей сливаются в мир, созданный художником, где он сам выбирает время, место и правила игры. Персонажи его работ включены в спектакль, который разворачивается на полотнах автора. Реальность, созданная автором многополярна. Она существует на стыке культур, современности и традиционности.

В экспозиции представлены живописные полотна, которые олицетворяют собой три времени, земля как аллегория прошлого, цветы — настоящего, а геометрия – будущего. Работы Алексея Теренина обладают мягким, почти отсутствующим цветом, который создает иллюзию бесконечности пространства, множественности скрытых планов. В палитре художника нет агрессии, нет драмы, есть игра, размышление и, присущее Алексею, доля юмора и самоиронии.

«Тихие истории» оживут и покажут зрителям тонкий, чувственный мир художника.

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