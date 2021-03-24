«Азбука финансовой грамотности со Смешариками» собрала 100 млн просмотров

«Азбу­ка финан­со­вой гра­мот­но­сти со Сме­ша­ри­ка­ми», создан­ная груп­пой ком­па­ний «Рики» при под­держ­ке и по ини­ци­а­ти­ве Мини­стер­ства финан­сов Рос­сий­ской Феде­ра­ции и Все­мир­но­го бан­ка, собра­ла на YouTube более 100 млн про­смот­ров. Все­го была выпу­ще­на 41 серия, в кото­рых попу­ляр­ные герои сери­а­ла «Сме­ша­ри­ки» раз­би­ра­ют­ся, как пла­ни­ро­вать дохо­ды и рас­хо­ды, инве­сти­ро­вать, отста­и­вать свои пра­ва как потре­би­те­лей финан­со­вых услуг. Про­из­вод­ство серий осу­ществ­ля­лось на сту­дии «Петер­бург», вхо­дя­щей в ГК «Рики».

«Это самая попу­ляр­ная «Азбу­ка со Сме­ша­ри­ка­ми» из всех, что было созда­но. Мы посто­ян­но полу­ча­ем поло­жи­тель­ные отзы­вы о полез­но­сти про­ек­та как от детей, так и от роди­те­лей. Более того, мы зна­ем, что учи­те­ля пока­зы­ва­ют на сво­их уро­ках серии о финан­со­вой гра­мот­но­сти со Сме­ша­ри­ка­ми. Это важ­ный для нас отклик от ауди­то­рии и обра­зо­ва­тель­ной систе­мы. Дан­ный про­ект помо­га­ет фор­ми­ро­вать у детей разум­ное финан­со­вое пове­де­ние, а так­же ответ­ствен­но отно­сить­ся к лич­ным финан­сам в буду­щем, – отме­ти­ла гене­раль­ный про­дю­сер груп­пы ком­па­ний «Рики» Юлия Николаева.

Поми­мо ани­ма­ци­он­ных серий так­же выпу­ще­но семь «Уро­ков финан­со­вой гра­мот­но­сти» со Сме­ша­ри­ка­ми, пред­на­зна­чен­ных для детей началь­ной шко­лы. Кон­тент про­шёл апро­ба­цию учи­те­лей млад­ших клас­сов и реко­мен­до­ван к исполь­зо­ва­нию в обра­зо­ва­тель­ных учре­жде­ни­ях. Так­же в рам­ках про­ек­та были созда­ны тема­ти­че­ские вклад­ки о финан­сах в жур­на­ле «Сме­ша­ри­ки» с увле­ка­тель­ны­ми и полез­ны­ми заданиями.

Для раз­ра­бот­ки серий созда­те­ли при­влек­ли финан­со­вых экс­пер­тов, а так­же вве­ли ново­го пер­со­на­жа – Мыша­ри­ка, что­бы про­ект полу­чил­ся мак­си­маль­но увле­ка­тель­ным и доходчивым.

«Зри­те­лям мог­ло пока­зать­ся непри­выч­ным, если бы посто­ян­ные герои сери­а­ла нача­ли вдруг актив­но исполь­зо­вать эко­но­ми­че­ские тер­ми­ны», – гово­рит Юлия Нико­ла­е­ва. – Поэто­му роль про­вод­ни­ка в мир инфор­ма­ции о день­гах реши­ли дове­рить имен­но Мыша­ри­ку, кото­рый до это­го появ­лял­ся толь­ко в спе­ци­аль­ном выпус­ке, посвя­щён­ном наступ­ле­нию года Мыши. По про­фес­сии Мыша­рик – ком­ми­во­я­жёр, а зна­чит, боль­ше дру­гих име­ет отно­ше­ние к финан­со­вой сфере».

В 2019 году про­ект рас­ши­рил свою ауди­то­рию. Для под­рост­ков 8–14 лет было созда­но 14 ани­ма­ци­он­ных серий «Пин­Код. Азбу­ка финан­со­вых тех­но­ло­гий» – о крип­то­ва­лю­те, обли­га­ци­ях феде­раль­но­го зай­ма, покуп­ках в интер­не­те, без­опас­но­сти элек­трон­ных пла­те­жей и защи­те от финан­со­вых махинаций.

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