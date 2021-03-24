«Азбука финансовой грамотности со Смешариками» собрала 100 млн просмотров

«Азбука финансовой грамотности со Смешариками», созданная группой компаний «Рики» при поддержке и по инициативе Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка, собрала на YouTube более 100 млн просмотров. Всего была выпущена 41 серия, в которых популярные герои сериала «Смешарики» разбираются, как планировать доходы и расходы, инвестировать, отстаивать свои права как потребителей финансовых услуг. Производство серий осуществлялось на студии «Петербург», входящей в ГК «Рики».
«Это самая популярная «Азбука со Смешариками» из всех, что было создано. Мы постоянно получаем положительные отзывы о полезности проекта как от детей, так и от родителей. Более того, мы знаем, что учителя показывают на своих уроках серии о финансовой грамотности со Смешариками. Это важный для нас отклик от аудитории и образовательной системы. Данный проект помогает формировать у детей разумное финансовое поведение, а также ответственно относиться к личным финансам в будущем, – отметила генеральный продюсер группы компаний «Рики» Юлия Николаева.
Помимо анимационных серий также выпущено семь «Уроков финансовой грамотности» со Смешариками, предназначенных для детей начальной школы. Контент прошёл апробацию учителей младших классов и рекомендован к использованию в образовательных учреждениях. Также в рамках проекта были созданы тематические вкладки о финансах в журнале «Смешарики» с увлекательными и полезными заданиями.
Для разработки серий создатели привлекли финансовых экспертов, а также ввели нового персонажа – Мышарика, чтобы проект получился максимально увлекательным и доходчивым.
«Зрителям могло показаться непривычным, если бы постоянные герои сериала начали вдруг активно использовать экономические термины», – говорит Юлия Николаева. – Поэтому роль проводника в мир информации о деньгах решили доверить именно Мышарику, который до этого появлялся только в специальном выпуске, посвящённом наступлению года Мыши. По профессии Мышарик – коммивояжёр, а значит, больше других имеет отношение к финансовой сфере».
В 2019 году проект расширил свою аудиторию. Для подростков 8–14 лет было создано 14 анимационных серий «ПинКод. Азбука финансовых технологий» – о криптовалюте, облигациях федерального займа, покупках в интернете, безопасности электронных платежей и защите от финансовых махинаций.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.