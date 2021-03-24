Фестиваль комедийного кино «Gelos Comedy Film Festival» пройдёт в столице

Второй год подряд профессиональный путешественник и киноман Валерий Шанин разворачивает на площадках Москвы независимый международный кинофестиваль Gelos Comedy Film Festival.
В 2021 году для зрителей более 100 уникальных комедий со всего мира: полнометражное игровое кино, короткометражки, юмористические веб-сериалы и черные комедии. Среди номинантов два десятка фильмов от российских съемочных команд.
В конкурсной программе работы режиссеров из России, Германии, США, Канады, Франции, Беларуси, Марокко, Греции, Италии, Люксембурга, Великобритании, Нидерландов, Латвии, Бразилии, Австралии, Польши, Турции, Венгрии, Бельгии, Гватемалы, ЮАР, Швейцарии, Палестины и Китая.
Gelos Comedy Film Festival 2021 пройдет в три этапа:
- 30 марта – представление организаторов, членов жюри, партнеров и public talk с российскими режиссерами;
- 1–4 апреля – показы по тематическим блокам;
- 15–18 апреля – показ лучших фильмов кинофестиваля.
Фильмы конкурсной программы можно будет посмотреть только в период проведения фестиваля.
Подробности на сайте http://gelosfilmfest.ru.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.