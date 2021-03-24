Фестиваль комедийного кино «Gelos Comedy Film Festival» пройдёт в столице

Вто­рой год под­ряд про­фес­си­о­наль­ный путе­ше­ствен­ник и кино­ман Вале­рий Шанин раз­во­ра­чи­ва­ет на пло­щад­ках Моск­вы неза­ви­си­мый меж­ду­на­род­ный кино­фе­сти­валь Gelos Comedy Film Festival.

В 2021 году для зри­те­лей более 100 уни­каль­ных коме­дий со все­го мира: пол­но­мет­раж­ное игро­вое кино, корот­ко­мет­раж­ки, юмо­ри­сти­че­ские веб-сери­а­лы и чер­ные коме­дии. Сре­ди номи­нан­тов два десят­ка филь­мов от рос­сий­ских съе­моч­ных команд.

В кон­курс­ной про­грам­ме рабо­ты режис­се­ров из Рос­сии, Гер­ма­нии, США, Кана­ды, Фран­ции, Бела­ру­си, Марок­ко, Гре­ции, Ита­лии, Люк­сем­бур­га, Вели­ко­бри­та­нии, Нидер­лан­дов, Лат­вии, Бра­зи­лии, Австра­лии, Поль­ши, Тур­ции, Вен­грии, Бель­гии, Гва­те­ма­лы, ЮАР, Швей­ца­рии, Пале­сти­ны и Китая.

Gelos Comedy Film Festival 2021 прой­дет в три этапа:

30 мар­та – пред­став­ле­ние орга­ни­за­то­ров, чле­нов жюри, парт­не­ров и public talk с рос­сий­ски­ми режиссерами;

1–4 апре­ля – пока­зы по тема­ти­че­ским блокам;

15–18 апре­ля – показ луч­ших филь­мов кинофестиваля.

Филь­мы кон­курс­ной про­грам­мы мож­но будет посмот­реть толь­ко в пери­од про­ве­де­ния фестиваля.

Подроб­но­сти на сай­те http://gelosfilmfest.ru.

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