Бахрушинский музей открыл выставку «Звездные страницы балета» в Кузбасе

В Кузбасском центре искусств представили выставку Бахрушинского музея «Звездные страницы балета». Она проходит в рамках 250-летия Московской государственной академии хореографии. Экспозиция посвящена истории создания, становления и триумфа одной из старейших балетных школ мира, основанной в 1773 году Екатериной II при московском Воспитательном доме.

«Бахрушинский музей продолжает проект «Звездные страницы балета», который в сентябре стартовал в Калининграде. Первая выставка имела огромный успех, и мы рады показать ее теперь жителям Кузбасса.

В Кемерово мы представили более 120 оригинальных экспонатов: костюмы, живопись, графика, фотографии и плакаты. Отдельные залы «Звездных страниц балета» посвящены «реформаторам» хореографического искусства – Александру Горскому, Леониду Лавровскому, Юрию Григоровичу, Майе Плисецкой и другим. На выставке будут представлены уникальные экспонаты, например, платья Майи Плисецкой от Пьера Кардена и Валерия Левенталя. Посетители смогут увидеть коллекцию фарфоровых скульптур из фондов Бахрушинского музея.

Мы благодарим команду Кузбасского центра искусств и всех партнеров за поддержку в организации этой прекрасной выставки: это первая выставка Бахрушинского в Кемерове. Этот проект станет ярким событием и нашим подарком к Новому году для всех ценителей прекрасного, жителей и гостей Кузбасса», — рассказала генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

«Мы гордимся тем, что Бахрушинский театральный музей представляет в Кузбасском центре искусств свой монографический проект «Звёздные страницы балета», который станет новым ярким событием в Кемерове и большим подарком к Новому году не только для ценителей прекрасного, но для всех жителей и гостей Кузбасса», – говорит Валерий Каплунов, директор ГАУК «Кузбасский центр искусств».

Посетителей выставки ждет большая просветительская программа: экскурсии, мастер-классы и лекции. Сокуратор выставки Оксана Карнович расскажет историю знаменитого новогоднего балета «Щелкунчик» и познакомит с Майей Плисецкой, одной из тринадцати prima ballerina assoluta (титул учрежден мастерами романтической сцены XIX века).

«2023 год очень значимый для нашей страны и особенно для балета! В этом году отмечается 350 лет с того момента, как впервые при дворе Алексея Михайловича в Москве был исполнен балетный спектакль, 285 лет главной школе нашей страны — Академии русского балета в Петербурге — и 250 лет московской школе — одной из величайших школ, которая за XX век подарила миру огромное количество выдающихся артистов и балетмейстеров. Для меня это очень значимая дата, потому что я два образования получал в стенах московского хореографического училища, потом в стенах Московского государственного хореографического института, который находится на Фрунзенской набережной и сейчас носит название Московская государственная академия хореографии. Эта выставка дарит всем нам возможность прикоснуться к истории нашей страны, выдающимся именам и ко всему тому, что на самом деле прославляло нашу Родину по всему миру», – прокомментировал открытие экспозиции и. о. ректора Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге, премьер Большого театра, народный артист РФ Николай Цискаридзе.

Из стен Московской академии хореографии вышли всемирно известные артисты: Игорь Моисеев, Ольга Лепешинская, Асаф Мессерер, Майя Плисецкая, Михаил Лавровский, Владимир Васильев, Марис-Рудольф Лиепа, Николай Цискаридзе и многие другие. Сегодня академия — это крупнейший международный учебно-научный центр. Указом Президента она отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.