Актриса Янина Мелехова снимается в фильме «Кто убил шамана?»

Киностудия «Мерзликин» и Киностудия «Ветер перемен» при поддержке Министерства культуры Республики Хакасия и АНО «Центр развития кинопроизводства Республики Хакасия» снимает полнометражный фильм «Кто убил шамана?»

Центральной фигурой фильма является шаман, который готов исполнить любое желание человека, взамен на выбранный только для него унизительный или страшный обряд. На протяжении фильма 7 героев, будут приходить к шаману в начале со своими желаниями, потом что бы рассказывать, как продвигается выполнение обряда.

Этно стиль фильма, аутентичная обстановка шаманской хижины - юрты, которую построили в павильоне «Центра развития кинопроизводства РХ», сюжет, завязанный на мистицизме, заснеженная, зимняя натура (которая снимается «в полях») предгорья Хакасии – вот та наживка, которая сработает в первую очередь, для привлечения широкого круга зрителя разной возрастной категории.

Над сценарием работала Анна Гурина, автор фильма «Чекаго» Режиссёр – абаканец Михаил Мерзликин. В картине снимаются: Амаду Мамадаков, Марина Федункив, Анастасия Теплинская, Ляна Ондур, Олег Васильков, Антон Зацепин, Янина Мелехова, Ананке Арейру. Роль Шамана исполняет народный артист Республики Хакасия Юрий Майнагашев.

– Фильм «Кто убил шамана?» — это прежде всего, путешествие внутрь себя. В фильме обнажаются человеческие пороки, проявление зла в обычном человеке, в виде его порочных желаний и чувств, которые полностью захватывают человека и двигают его на безрассудные, иррациональный поступки. Для того, чтобы достучатся до умов зрителя и усилить эмоциональную составляющую, намеренно гипертрофированно показано вся несоизмеримая ничтожность желаний героев в сравнении, с тем, на что они готовы пойти, чтобы удовлетворить свое эго: убить, изнасиловать, ограбить. Вторая сюжетная линия, не столь очевидна, но не менее драматична. Это проблема выбора и свободы воли. Кто является людским проводником и опорой по жизни, кого слышит наш внутренний голос: шепот Бога или речи дьявола. Фильм помогает зрителю познать себя, и через познание себя преобразить свой внутренний мир, – говорит Янина Мелехова.

Увидеть ленту, по словам Михаила Мезликина, можно будет во всех кинотеатрах страны либо в конце 2024 года, либо в начале 2025.

Проект реализован на грант II-го Республиканского конкурса проектов в области креативных индустрий.