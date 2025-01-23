Проект Александра Олешко «Встречи для души» объединил сотни семей по всей стране

Социально-культурный проект «Встречи для души» стал одним из ярких событий Года семьи. Заслуженный артист России Александр Олешко подарил тысячам зрителей из разных уголков страны удивительные встречи с искусством.

С проектом «Встречи для души» артист посетил 11 городов: Тулу, Саратов, Нижний Новгород, Оренбург, Архангельск, Москву, Владикавказ, Сызрань, Рязань, Пензу и Электросталь. Выступления состоялись на сценах главных культурных центров городов-участников: театрах, филармониях и концертных залах. Выступления артиста также прошли в Москве в рамках работы уникальной выставки-форума «РОССИЯ» на ВДНХ.

Артист в свойственной ему манере искренности, доброты и неподражаемой выразительности сумел приобщить участников и зрителей встреч к тому, что принято называть культурным кодом российского человека. Стихи, лучшие произведения советской и российской песенной культуры, а также рассказы о знаменитых и любимых миллионами артистах, с которыми посчастливилось работать Александру, стали основой его встреч-концертов «Негасимый свет».

Маленькие зрители увидели и услышали сказки с оркестром: «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Сказка о Царе Салтане», «Волшебник изумрудного города». Александр Олешко выступил в роли чтеца-рассказчика. Выступления сопровождали лучшие симфонические оркестры страны, что подарило зрителям знакомство с прекрасной музыкой. Визуальный ряд сказок дополняла цветная песочная анимация на большом экране. Через сказки и знакомые с детства образы раскрывались вечные ценности — доброта, смелость, справедливость.

С февраля 2024 года участниками проекта стали более 15 тысяч зрителей, среди которых многодетные и приемные семьи, дети-сироты, семьи участников и ветеранов СВО, пенсионеры. В каждом городе встреча с артистом становилась настоящим праздником для всей семьи. Восторженные аплодисменты и неподдельные эмоции сопровождали каждое выступление. Артист мастерски создавал комфортную и доверительную атмосферу, которая позволяла каждому почувствовать себя частью чего-то особенного.

«Россия обладает невероятно богатым культурным наследием — нам есть чем гордиться! Искусство — лучший инструмент для того, чтобы передать это новому поколению. Важно, кто является рупором. Александр Олешко — выдающийся актер с уникальным даром находить подход к каждому зрителю, человек, глубоко понимающий историю и культуру своей страны», — отметил Армен Попов, руководитель проекта и генеральный директор Центра развития социальных проектов.

Александр Олешко поделился своими впечатлениями: «Когда видишь, как дети с восторгом слушают сказку, а у родителей на глазах появляются слёзы от воспоминаний, понимаешь, что каждый выход на сцену — это не просто работа. Мы зажигаем в сердцах свет. Пусть этот свет согревает и вдохновляет, приближая нас друг к другу».

Проект «Встречи для души» стал примером того, как культура и искусство могут стать основой для объединения людей. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и организован Центром развития социальных проектов.