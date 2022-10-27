«Балаган». Благотворительная премьера ко Дню народного единства

4 октября в московском Театре Мимики и Жеста состоится благотворительный премьерный показ спектакля «Балаган». Премьера подготовлена при содействии Российского фонда культуры.

Театр решил организовать бесплатный показ своей новой постановки именно в День народного единства — чтобы сделать подарок москвичам с ограниченными возможностями здоровья по слуху, предоставив им творческий вариант того, как принять участие в праздничных мероприятиях города. При том, что спектакль поставлен на жестовом языке, он сопровождается синхронным переводом на русский язык, и это делает постановку полностью доступной как неслышащим, так и слышащим зрителям.

Комедия «Балаган» Валентина Красногорова затрагивает вечные человеческие ценности и злободневные проблемы современного общества, в сатирической форме поднимая вопросы близкие и понятные каждому. Жанр «комедии дель арте», в котором написана пьеса, подразумевает широкое использование в постановке пантомимы, акробатики, буффонады, миманса, танцев, что позволяет актерам Театра Мимики и Жеста, обладающим уникальной пластической техникой, в полной мере реализовать свои возможности.

Режиссер спектакля Павел Ахальцев имеет большой опыт работы с неслышащими актерами Театра Мимики и Жеста. В частности, в его творческом багаже — спектакль «Женитьба Дон Жуана» и фарс «Рвущаяся нить», поставленный в театре в конце 2021 года. В качестве художника-постановщика спектакля выступил известный дизайнер Сергей Пугачев, разработавший эффектные декорации и костюмы, которые отражают исторические краски и современные тенденции моды.

Приглашения на праздничный показ распространяются по каналам Всероссийского общества глухих, а также через социальные службы Управы района Измайлово среди малоимущих и социально-уязвимых групп граждан. Таким образом, Театр Мимики и Жеста вновь выступает в роли уникальной площадки востребованного диалога между слышащими и неслышащими, объединяя людей и консолидируя общество, что особенно значимо именно в День народного единства.

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