ВОЛГОГРАД: XVII международный кинофестиваль им. Владимира Меньшова «Победили вместе»

XVII международный кинофестиваль им. Владимира Меньшова «Победили вместе» пройдет с 19 по 22 ноября

Около 100 отечественных картин и около 60 иностранных будут показаны в конкурсных программах. На фестивале будут представлены работы по международному и национальному конкурсам документальных фильмов, международному телевизионному, киношкол, а также социального фильма. Отдельный конкурс – «Россия. История в кадре».

Исторические события прошлого и осмысление настоящего, искусство, танец, музыка – как призвание, студенческий конкурс киношкол мира, программа «Спасибо, доктор!» – лишь некоторые темы международного кинофестиваля. Фестиваль «Победили вместе» будет сопровождать обширная программа внеконкурсных показов, среди которых киноленты о 80-летии Сталинградской битвы, Евразийская панорама, «Крым-Севастополь», программа кино Греции и другие. В рамках фестиваля пройдут Третья международная научно-практическая конференция «Кино в поисках исторической правды. История и память» (российско-китайский кинофорум), круглые столы по вопросам историко-культурного наследия и кинематографа, развитию регионального кино, а также семинар киноклубов «Победили вместе».

Основной площадкой кинопоказов и деловой программы станет Волгоградский государственный университет, кроме этого мероприятия пройдут и на основных историко-культурных площадках Волгограда при поддержке Общественной палаты Волгоградской области. По состоянию на 19 октября 2022 года свой приезд в Волгоград подтвердили иностранные режиссеры из 18 стран, чьи фильмы вошли в конкурсы кинофестиваля: Италии, Испании, Франции, Аргентины, Греции, Финляндии, Израиля, Ирана, Китая, Сербии, Боснии и Герцеговины, Республики Сербской, Грузии, Армении, Беларуси, Латвии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана.

Марина АБРАМОВА

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