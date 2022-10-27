Владимир Спиваков, Александр Рамм и НФОР выступят в Доме музыки

Сочинения Чайковского, Танеева и Рахманинова прозвучат в исполнении Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 4 ноября. В качестве солиста выступит известный виолончелист Александр Рамм. В концерте также примет участие Академический большой хор «Мастера хорового пения».

Три шедевра русской музыки – Вариации на тему рококо Петра Чайковского, кантата «Иоанн Дамаскин» Сергея Танеева и Три русские песни Сергея Рахманинова для хора и оркестра – войдут в ноябрьскую программу ежегодного именного абонемента Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России.

Сольную партию в Вариациях на тему рококо исполнит один из наиболее ярких виолончелистов своего поколения Александр Рамм. Обладатель серебряной медали Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2015), победитель конкурса виолончелистов в Пекине, Александр Рамм стал также лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки (2013). Сегодня виолончель Александра Рамма звучит в ведущих концертных залах мира. «Если идти каждый раз по лекалам, ничего хорошего не выйдет, конечно же, я каждый раз стараюсь глубже погрузиться в музыку. Те же Pezzo capriccioso и Вариации на тему рококо: играю эту программу довольно часто, но каждый раз с удовольствием. Надеюсь, с опытом, не только концертным, но и жизненным, метаморфозы происходят и с моей концепцией», – отметил музыкант в одном из интервью.

В продолжение концерта прозвучат духовно-эпические сочинения Сергея Танеева и Сергея Рахманинова. В исполнении произведений примет участие Академический большой хор «Мастера хорового пения», с которым Владимира Спивакова связывают долгие годы плодотворного сотрудничества.

Музыканты исполнят знаменитую Кантату «Иоанн Дамаскин» Танеева, посвященную Николаю Рубинштейну – основателю Московской консерватории. Впервые она прозвучала в 1887 году в Москве под управлением автора. Иоанн Дамаскин – христианский святой, который прославился не только как богослов, но и как создатель песнопений. Его судьбе посвятил поэму поэт Алексей Толстой, на текст которой Танеев и создал свой шедевр.

Завершат вечер Три русские песни Рахманинова, которую музыковед Вера Брянцева назвала «маленькой трагической симфониеттой на русские темы». В этом драматическом вокально-симфоническом триптихе автор использовал подлинные русские народные песни «Через речку, через быстру» (мужской хор), «Ах ты, Ванька, разудала голова» (женский хор) и «Белилицы, румяницы вы мои» (весь состав хора). Первое исполнение состоялось в 1927 году в Филадельфии.

Начало в 19.00.

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