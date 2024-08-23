РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUBandLink запустил индустриальные исследования BandLink Research

BandLink запустил индустриальные исследования BandLink Research

editor
By editor
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bandlink

Сервис для артистов BandLink запустил индустриальные исследования BandLink Research. Они доступны в специальном разделе на сайте. Новое направление охватывает музыкальную индустрию, определяя и раскрывая факторы, которые способствуют росту популярности и доходов артистов. Первое исследование посвящено суперфанам и их важности в творчестве артистов. Сервис провел его совместно с командой Яндекс Музыки.

Суперфаны — это пользователи, которые послушали минимум три трека артиста за последние 28 дней. Они составляют малую долю всей аудитории музыканта, но генерируют больше прослушиваний. До 50% слушателей новой музыки артиста в первую неделю после релиза — это суперфаны. В среднем за месяц они включают музыку любимого исполнителя в 5 раз чаще, чем обычный слушатель, а значит, способствуют увеличению его заработка от прослушиваний.

Один из главных факторов роста числа суперфанов, как показывает исследование BandLink — частота выхода нового материала. Каждый новый релиз позволяет расти суперфанам в среднем на 10% спустя месяц после его выхода. А если артист выпускает как минимум четыре новинки в год, то в среднем число суперфанов растет в 4 раза быстрее по сравнению с тем, у кого за это время вышел только один релиз.   Важный пункт — напоминание своим слушателям о скором выходе песни или альбома, так как больше половины пользователей, сохранивших себе будущий релиз артиста — суперфаны.

Суперфанам, как и обычным слушателям, важны напоминания о скором выходе трека или альбома — тогда их активность больше, показывает анализ аудитории Яндекс Музыки. У сервиса есть специальный инструмент «Будущий релиз», позволяющий слушателям узнать о выходе новой музыки: заранее добавить её в коллекцию и получить уведомление в день премьеры. Так артист повышает вероятность того, что его новые треки послушает как можно больше поклонников в первое время после выхода.

«Результаты нашего исследования показали, что суперфаны склонны поддерживать и интересоваться артистом даже за пределами стримингов. Эта часть аудитории составляет бо́льшую долю посетителей концертов, в среднем на них приходится около 60% купленных билетов. Примерно такая же ситуация с донатами. Подавляющая доля среди всех донатеров в Яндекс Музыке (67%) — суперфаны. А размер их поддержки на 30% выше, чем у обычных слушателей. Подключив донаты, артисты могут получать материальную поддержку от своих фанатов для достижения творческих целей», — Яна Скотникова, руководитель продукта для артистов Яндекс Музыки и BandLink.

Чек-лист для артиста: на что обращать внимание, чтобы растить суперфанов  *.

  • Выпускайте новую музыку чаще, каждый релиз позволяет расти суперфанам в среднем на 10%.
  • Если вы выпускаете как минимум четыре релиза в год, то число суперфанов в среднем растет в 4 раза быстрее по сравнению с тем, у кого за это время вышел только один релиз.
  • Напоминайте фанатам о скором выходе материала: больше половины пользователей, сохранивших себе будущий релиз артиста — суперфаны.
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