РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUГрустный хомяк, Гослинг и скуфы: какие мемы нравятся россиянам

Грустный хомяк, Гослинг и скуфы: какие мемы нравятся россиянам

editor
By editor
68
у меня лапки - кот - мем

27 августа в мире отмечается день мемов — к этому событию специалисты Авито проанализировали продажи игрушек, одежды и коллекционных предметов, связанных с популярными мемами этого года. Оказалось, что настоящие хиты в 2024 году — грустные хомяки, Райан Гослинг и скуфы. Также на пике популярности сейчас 3D-стикеры с мемами.

С развитием популярности мессенджеров мемы прочно закрепились в нашей жизни, что неудивительно, ведь это простой способ поднять настроение себе, друзьям, родственникам, коллегам и прочим знакомым. Причем их популярность только растет. Так, за первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи игрушек, одежды и коллекционных фигурок, которые были вдохновлены мемами, выросли на 31%.

Настоящим хитом в этом году стал грустный хомяк, изображение которого стали использовать в коротких видеороликах. На Авито продажи игрушек с этим хомяком выросли в 11 раз, а их средняя цена составила 400 рублей.

ящерицы - мем

Второе место уверенно занял Райан Гослинг — актер, ставший героем мемов на все случаи жизни. Интернет-пользователи обратили внимание на огромное количество выразительных киноамплуа Гослинга и растащили кадры из фильмов на смешные картинки. Так, продажи коллекционных предметов с актером выросли почти в 4 раза, а одежды с изображением Райана Гослинга — в 2,5 раза. Вещи продаются в среднем за 3 000 рублей. Из оригинального: за 300 рублей на Авито можно купить Гослинг-букет, а за 500 рублей — деревянную фигуру Райана во весь рост.

Замыкает тройку популярных мемов «скуф». Так пользователи интернета называют собирательный образ любителя пива, футбола и видеоигр, который любит сидеть на диване (и не очень любит спорт). Так, продажи футболок и худи с надписью «скуф» за год выросли в 2,5 раза.

кот на улицах шанхая - мем

Еще один герой полюбившихся мемов — большой Шлепа, это каракал по кличке Гоша, проживающий в московской семье. Мемы с этим гигантским котом вирусятся в интернете с 2020 года, а продажи игрушек в виде Шлепы продолжают расти — за последний год они выросли на 64%.

Пятое место в топе популярных товаров, вдохновленных мемами, заняли вещи с капибарами. Этот грызун благодаря очаровательной внешности приобрел огромную армию фанатов по всему миру. На Авито продажи игрушек в виде капибар за год выросли на 58%. В среднем их продают за 600 рублей. На Авито можно найти как обычных плюшевых капибар, так и вязаные или валяные игрушки ручной работы.

Также на пике популярности сейчас — 3D-стикеры. Поначалу на смартфоны клеили объемные цветочки и сердечки, но как только предприимчивые продавцы стали делать стикеры с мемами, они моментально завоевали внимание покупателей. Так, продажи 3D-наклеек с мемами выросли на 72%.

АртМосковия и художники Творческой мастерской NESNOVA™ тоже приготовили вам подарок – эти несколько изображений, представленных в этой публикации, вы можете использовать в социальных сетях для создания любых мемов.

голова гоблина - мем

Be happy on #august27!

Предыдущая статья
Дмитрий Дюжев сыграет Джо Байдена в новом сериале «Гудбай»
Следующая статья
«Новая волна» вернулась в Сочи с новой ведущей Аленой Белой

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru