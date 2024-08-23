Почти 300 заявок поступило на конкурс песен для детей «Мелодия детства»

15 августа завершился прием заявок на участие во Всероссийском профессиональном конкурсе-фестивале современных композиторов и поэтов на создание песен для детей «Мелодия детства». Проект реализуется Российским музыкальным союзом и Союзом композиторов России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Прием заявок проводился почти три месяца – с 20 мая. За это время на конкурс поступило 298 произведений от авторов из более 70 городов России. Больше всего заявок прислали композиторы и поэты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону. На конкурс принимались песни, созданные не ранее января 2022 года для детской аудитории и написанные на русском языке.

Члены жюри уже приступили к рассмотрению заявок. Оценивать произведения будут генеральный директор Российского музыкального союза, композитор, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и главный дирижер Академического Большого концертного оркестра им. Ю.В. Силантьева Александр Клевицкий; главный дирижер и художественный руководитель Большого детского хора им. В.С. Попова, заслуженный артист России Анатолий Кисляков; композитор, пианистка, педагог, заслуженный деятель искусств России Елена Ларионова; радиожурналистка, заслуженный деятель искусств России Диана Берлин; композитор и сценарист Артем Колпаков; старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН Максим Скороходов; начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Людмила Сироткина.

Результаты голосования будут подсчитаны путем сложения голосов, выставленных за каждое музыкальное произведение. На сайте проекта 9 сентября будет опубликован список из 40 песен, отобранных для включения в электронный нотный сборник. Чуть позднее, 20 сентября, станут известны названия и авторы 15 песен, которые прозвучат на гала-концерте в Москве в исполнении Большого детского хора им. В.С. Попова. Специально для проекта «Мелодия детства» юные артисты разучат эти произведения и выступят с совершенно новой программой. Дата проведения концерта будет объявлена в начале октября.

Посмотреть гала-концерт смогут все желающие: онлайн-трансляция будет организована на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники» и на сайте конкурса. Авторам лучших 15 песен будут вручены дипломы лауреатов фестиваля и денежные призы. Конкурсанты, чьи произведения войдут в электронное издание, также получат денежное вознаграждение.