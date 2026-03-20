1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Бас-гитарист Антон Давидянц с командой мировых звезд джаза ENTERPLAY отправился в масштабный тур по городам России

Фото: предоставлено пресс-службой

Антон Давидянц, виртуозный российский бас-гитарист, и его команда звёзд джаза из разных стран отправились в масштабный музыкальный тур по городам России. 2 месяца, более 40 концертов и 42 города в разных частях страны – этой весной группа ENTERPLAY «провезёт» джаз высочайшего мирового уровня по впечатляющему маршруту от Краснодарского края до Красноярска.

Рекордный по масштабам и размаху тур команды ENTERPLAY – это уникальная возможность послушать настоящих звезд джаза, увидеть виртуозов нью-йоркской сцены и насладиться качественным, вдохновляющим исполнением. Тур стартовал в Новороссийске и продлится до начала мая 2026 года. На каждом выступлении зрителей ждут высший пилотаж, филигранная точность и музыка, пробирающая до мурашек даже самых искушенных эстетов.

В составе группы ENTERPLAY – опытные музыканты и звезды джаза:

  • Антон Давидянц (Россия) — виртуозный бас-гитарист и продюсер. Один из лучших басистов Восточной Европы, всемирно известный музыкант с неиссякаемой творческой энергией и высочайшим уровнем техники. Саунд Давидянца и его уникальную манеру игры не спутать ни с чьей. Антон играл с коллективами и музыкантами разных стилей, в том числе с Игорем Бутманом, Николаем Носковым, Елкой, Анитой Цой, Батырханом Шукеновым, Мариам Мерабовой, а также в группах Zventa Sventana, «Маша и Медведи» и «Моральный кодекс».
  • Томаш Бура (Великобритания) — клавишник из Лондона и виртуоз с репутацией новатора. Начинал карьеру как классический пианист, однако выбрал новый путь и перешел в джаз и рок, где достиг небывалых высот. Он работал с такими мэтрами, как Харви Мейсон, Марк Мондезир, Лоуренс Коттл и Гатри Гован. Также участвовал в других проектах Антона Давидянца.
  • Натаниель Таунсли (США) — барабанщик из Нью-Йорка, звезда международных джазовых фестивалей. Работал с Джо Завинулом, Стиви Уандером, Кори Гловером, а также Мэрайей Кэри и многими другими музыкальными звездами. Он демонстрировал мастерство на многих музыкальных фестивалях, в том числе Modern Drummer и Мontreal Drum Festival.
  • Шерил «Пепсии» Райли (США) — певица из Нью-Йорка и обладательница уникального голоса. Выступала на сценах лучших джаз-клубов мира. Вокал Шерил, основанный на традициях музыки соул и госпел, отличают богатый тембр, широкий диапазон и мастерство мелодической интерпретации. Каждая композиция в её исполнении звучит оригинально и чувственно.

Гастроли состоятся более чем 40 городах России и в Минске, столице Беларуси.

