Бас-гитарист Антон Давидянц с командой мировых звезд джаза ENTERPLAY отправился в масштабный тур по городам России

Антон Давидянц, виртуозный российский бас-гитарист, и его команда звёзд джаза из разных стран отправились в масштабный музыкальный тур по городам России. 2 месяца, более 40 концертов и 42 города в разных частях страны – этой весной группа ENTERPLAY «провезёт» джаз высочайшего мирового уровня по впечатляющему маршруту от Краснодарского края до Красноярска.

Рекордный по масштабам и размаху тур команды ENTERPLAY – это уникальная возможность послушать настоящих звезд джаза, увидеть виртуозов нью-йоркской сцены и насладиться качественным, вдохновляющим исполнением. Тур стартовал в Новороссийске и продлится до начала мая 2026 года. На каждом выступлении зрителей ждут высший пилотаж, филигранная точность и музыка, пробирающая до мурашек даже самых искушенных эстетов.

В составе группы ENTERPLAY – опытные музыканты и звезды джаза:

Антон Давидянц (Россия) — виртуозный бас-гитарист и продюсер. Один из лучших басистов Восточной Европы, всемирно известный музыкант с неиссякаемой творческой энергией и высочайшим уровнем техники. Саунд Давидянца и его уникальную манеру игры не спутать ни с чьей. Антон играл с коллективами и музыкантами разных стилей, в том числе с Игорем Бутманом, Николаем Носковым, Елкой, Анитой Цой, Батырханом Шукеновым, Мариам Мерабовой, а также в группах Zventa Sventana, «Маша и Медведи» и «Моральный кодекс».

Томаш Бура (Великобритания) — клавишник из Лондона и виртуоз с репутацией новатора. Начинал карьеру как классический пианист, однако выбрал новый путь и перешел в джаз и рок, где достиг небывалых высот. Он работал с такими мэтрами, как Харви Мейсон, Марк Мондезир, Лоуренс Коттл и Гатри Гован. Также участвовал в других проектах Антона Давидянца.

Натаниель Таунсли (США) — барабанщик из Нью-Йорка, звезда международных джазовых фестивалей. Работал с Джо Завинулом, Стиви Уандером, Кори Гловером, а также Мэрайей Кэри и многими другими музыкальными звездами. Он демонстрировал мастерство на многих музыкальных фестивалях, в том числе Modern Drummer и Мontreal Drum Festival.

Шерил «Пепсии» Райли (США) — певица из Нью-Йорка и обладательница уникального голоса. Выступала на сценах лучших джаз-клубов мира. Вокал Шерил, основанный на традициях музыки соул и госпел, отличают богатый тембр, широкий диапазон и мастерство мелодической интерпретации. Каждая композиция в её исполнении звучит оригинально и чувственно.

Гастроли состоятся более чем 40 городах России и в Минске, столице Беларуси.