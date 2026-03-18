Якутский алмаз станет символом единства народов России

Глава Якутии Айсен Николаев провёл рабочую встречу с генеральным директором АЛРОСА Павлом Маринычевым. Руководитель республики предложил присвоить алмазу, добытому на якутской земле, имя в честь Года единства народов России, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным. Генеральный директор компании поддержал эту инициативу.

Для этих целей выбран особо крупный кристалл ювелирного качества весом 106,47 карата, добытый зимой 2026 года на месторождении Айхальского ГОКа. Драгоценный камень размером 23х20х22 миллиметра станет одним из символов знакового для всей страны года.

«Это решение глубоко символично. Якутия исторически была и остаётся территорией, где в согласии живут и трудятся представители 135 народов. Поэтому особенно значимо, что именно якутский алмаз станет символом одной из ключевых ценностей нашей страны — единства народов России», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

Генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев отметил, что компания с готовностью поддержала предложение главы республики: «Мы рады поддержать инициативу Айсена Сергеевича и увековечить Год единства народов в уникальном природном алмазе. Принципы взаимного уважения и единства народов — основа внутренней культуры АЛРОСА и наша движущая сила, благодаря которой мы растем и развиваемся».

Как подчеркнул генеральный директор алмазодобывающей компании, сегодня в АЛРОСА трудятся представители более 40 народов, и принципы взаимного уважения и единства остаются ключевыми для корпоративной культуры компании.

В ходе встречи стороны также обсудили ситуацию на мировом алмазном рынке, в том числе в связи с последними событиями, влияющими на общую конъюнктуру. Несмотря на серьёзное внешнее давление, АЛРОСА сохраняет лидирующие позиции в мировой алмазодобыче и продолжает реализацию производственных и социальных проектов в республике.

Напомним, 2026 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом единства народов Российской Федерации. В нашей стране проживает более 190 народов, объединённых общей историей и будущим. В республике 2026 год указом главы региона объявлен Годом культуры. По оценке Айсена Николаева, эти инициативы дополняют друг друга, работая на общую цель — укрепление сплоченности и сохранение богатого наследия народов.