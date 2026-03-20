«Держать глубину!»: выставка к 120-летию подводного флота открылась в Музее Мирового океана

В выставочном павильоне Военно-морского центра представили проект «Держать глубину!», приуроченный к 120-летию подводного флота России. Именно в этот день в 1906 году император Николай II подписал указ о выведении подводных лодок в самостоятельный класс кораблей, что положило начало развитию отечественных подводных сил. Новая выставка подготовлена Музеем Мирового океана при участии Калининградского совета ветеранов-подводников.

Экспозиция выставки — рассказ о людях, которые жили и живут среди нас – об адмиралах, офицерах, мичманах, матросах, инженерах, конструкторах, ученых, работниках учебных заведений и производственных предприятий военно-морского флота. О ветеранах подводного флота, которые оставаясь в строю, передают опыт молодому поколению. О тех, для которых всегда звучит команда: «Держать глубину!».

Выставка разделена на 5 тематических блоков, которые позволяют проследить 120-летний путь отечественного подводного флота. Посетители узнают о его истоках, первой русской боевой подводной лодке «Дельфин», легендарных «Барсах» и первом в мире подводном минном заградителе «Краб». Судьбы членов экипажей раскрывают редкие предметы из фондов музея и коллекций ветеранов: фотографии, документы, предметы быта моряков, пробы воды и грунта с места гибели подводной лодки «Декабрист». Отдельное место занимает рассказ о проекте по поиску затонувших подлодок в Балтийском море в годы Великой Отечественной войны: на выставке можно увидеть модели лодок, а также фото- и видеоматериалы с мест вечного покоя судов – «Акулы», «Щуки», «Сталинца», «Правды», «Средней» и «Малютки». Послевоенный период представлен через историю противостояния в годы холодной войны и развитие отечественных верфей.

Особое внимание уделено профессии подводника: специальностям на подлодке, подготовке кадров в Балтийском высшем военно-морском училище имени адмирала Ф.Ф. Ушакова и судьбам ветеранов. Посетители увидят форму подводников и предметы, связанные с их службой.

В центре выставочного пространства для посетителей будет транслироваться фильм «Держать глубину!», созданный специально для проекта. Он рассказывает о главных достижениях отечественного подводного флота – от потаённого судна Ефима Никонова до современных атомных подводных крейсеров – и технологических характеристиках легендарных судов.

В рамках проекта посетители увидят модели подводных лодок, военно-морскую форму, памятные знаки и мемориальные предметы, вымпелы, плакаты, приборы и оборудование, художественные произведения, документы, фотографии и сувениры.