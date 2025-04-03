РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Баста знает, что значит подниматься с нуля»

«Баста знает, что значит подниматься с нуля»

editor
By editor
42
баста
Фото © пресс-служба KION

Баста знает, что значит подниматься с нуля. Его путь в музыку начался с самодельных битов и упрямого желания быть услышанным. Он как никто другой понимает, как сложно молодым артистам пробиться в индустрии, тем более современной – большой и перенасыщенной. Проект «С самых низов» расскажет, как Баста видит продвижение в музыке сегодня. На примере музыканта Сережи Аверина зрители увидят, что нужно делать, чтобы твою музыку услышали. 

«Я долго шел к тому, чтобы моя музыка из маленьких домашних ростовских студий выросла до больших стадионов. Надеюсь, проект поможет  молодому артисту пройти этот путь быстрее, а зрители смогут увидеть, как живут молодые музыканты, что делают, чтобы их музыка поднялась с самых низов», – говорит Баста.

Музыка хип-хоп артиста Сережи Аверина живет где-то между домашней студией и мечтой о большом будущем. В интервью он признается, что всегда любил творчество Басты и не мог представить, что кумир детства когда-нибудь станет наставником. Кроме музыки, Сережа занимается боксом и работает тренером, и поэтому знает, что упорство важно в любом деле.

В проекте Сережа рассказывает, как в его жизни переплелись бокс и музыка, и о том, что между ними общего. Свою музыку он пишет дома, в однокомнатной квартире.

«Люди представляют, что человек, который пишет песни, живет в особенной атмосфере. Но в реальности все совсем не так. Все намного прозаичнее», – делится Сережа Аверин.

Проект покажет реальный путь артиста: Баста приезжает в домашнюю студию музыканта, слушает демо, выбирает лучшее и помогает довести трек до идеала. Вместе они работают над текстом, битом, записью — и превращают идею в полноценный релиз. В финале зрителей ждет лайв с презентацией готовой песни.

Предыдущая статья
ГМА им. А.В. Щусева представляет выставку «Архитектура Памяти» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Следующая статья
Завершились съемки сериала «Рослый» о боевом генерале Великой Отечественной войны

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru