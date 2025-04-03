Баста знает, что значит подниматься с нуля. Его путь в музыку начался с самодельных битов и упрямого желания быть услышанным. Он как никто другой понимает, как сложно молодым артистам пробиться в индустрии, тем более современной – большой и перенасыщенной. Проект «С самых низов» расскажет, как Баста видит продвижение в музыке сегодня. На примере музыканта Сережи Аверина зрители увидят, что нужно делать, чтобы твою музыку услышали.

«Я долго шел к тому, чтобы моя музыка из маленьких домашних ростовских студий выросла до больших стадионов. Надеюсь, проект поможет молодому артисту пройти этот путь быстрее, а зрители смогут увидеть, как живут молодые музыканты, что делают, чтобы их музыка поднялась с самых низов», – говорит Баста.

Музыка хип-хоп артиста Сережи Аверина живет где-то между домашней студией и мечтой о большом будущем. В интервью он признается, что всегда любил творчество Басты и не мог представить, что кумир детства когда-нибудь станет наставником. Кроме музыки, Сережа занимается боксом и работает тренером, и поэтому знает, что упорство важно в любом деле.

В проекте Сережа рассказывает, как в его жизни переплелись бокс и музыка, и о том, что между ними общего. Свою музыку он пишет дома, в однокомнатной квартире.

«Люди представляют, что человек, который пишет песни, живет в особенной атмосфере. Но в реальности все совсем не так. Все намного прозаичнее», – делится Сережа Аверин.

Проект покажет реальный путь артиста: Баста приезжает в домашнюю студию музыканта, слушает демо, выбирает лучшее и помогает довести трек до идеала. Вместе они работают над текстом, битом, записью — и превращают идею в полноценный релиз. В финале зрителей ждет лайв с презентацией готовой песни.