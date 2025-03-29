Шекспир «по понятиям» – KION начал съемки культурно-воспитательной комедии «Театральная зона»

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о начале съемок культурно-воспитательной комедии «Театральная зона» – сериала о том, как бывший театральный режиссер ставит пьесу Шекспира «по понятиям». У комедии звездный актерский состав: Борис Дергачёв, Никита Кологривый, Семён Молоканов, Омар Алибутаев, Олег Верещагин, Виталий Хаев и другие. Режиссер проекта – Ашот Кещян, генеральные продюсеры – Сарик и Гевонд Андреасяны («Ресторан по понятиям», «Бедный олигарх», «Жизнь по вызову»). Совместное производство студии KIONFILM и Кинокомпании братьев Андреасян.

Режиссёр тульского ТЮЗа устраивает поистине огненную премьеру… и попадает в тюрьму за поджог театра. Единственный способ выйти досрочно — поставить «Ромео и Джульетту», собрав труппу из заключённых и охранников. Непримиримая вражда двух кланов превращает репетиции в абсурдные стычки, а сцену — в поле сражения. К тому же, Шекспир дарит шанс на свободу не только режиссеру, но и новоявленным актерам, которые под шумок планируют побег.

Что победит: искусство или понятия? И чем закончится вражда Монтекки и Капулетти на этот раз?

«Я играю Червонцева, художественного руководителя театра. Сыграть режиссера в кино — это победа для актера, который долгое время работал в театре, а я до сих пор работаю в «Электротеатр Станиславский» и всю жизнь общаюсь с режиссерами. В юморе проекта мы старались обходить пошлые вещи, которые могут возникнуть на фоне того, что весь процесс происходит в тюрьме. Плюс, если посмотреть на подбор актеров, то каждый из них — профессионал в жанре юмора. В сериале есть и любовная история, и история отцов и детей. В общем, если говорить про темы, которые поднимают авторы, то их очень много, и они вечные», – рассказывает актёр Борис Дергачев.

«Мой персонаж Рома — местный авторитет, но при этом большой романтик. Я его так назвал. Он достаточно трогательный, и им руководит любовь. И именно поэтому я и решил, что должен сыграть такого персонажа — добро побеждает зло внутри него. Юмор у сериала прекрасный, чувствуется почерк опытных авторов. Авторы комедии говорят со зрителем о том, что не надо забывать: везде есть люди. И любой человек стремится исправиться, он стремится к любви, к хорошему отношению. А мои партнеры — все мастера комедийного жанра, поэтому я в их компании себя чувствовал очень хорошо», – делится актёр Никита Кологривый.

«В этом проекте я играю Омара, но не самого себя. Мой герой хочет доказать своему отцу, что он изменился. У него есть большая мечта — чтобы отец увидел в нем правильного человека. Этим он мне симпатичен. Наверное, авторы сериала хотят поговорить со зрителями о том, что человек меняется. Все люди могут ошибаться, и в какой бы сфере человек ни находился, он все равно может и должен оставаться человеком и сострадать другому. Юмор сериала разносторонний, колоритный — и кавказский, и славянский, и азиатский. Есть и добрый юмор, и черный юмор. Мне нравится, когда юмор не однотипный. Есть даже шутки на грани, но при этом они никого не обижают», – комментирует актёр Омар Алибутаев.

«Мой герой по прозвищу Рататуй — сложный персонаж. Он живет обособленно от остальных с одной мыслью — поскорее выйти на свободу. И тут в колонию попадает режиссер ТЮЗа – Червонцев, прямо из театра на зону! Это глоток свежего воздуха для Рататуя. Он сам с детства ходил с мамой в театр и видел все постановки Червонцева. У сериала так называемый «ситуативный юмор», когда героя помещают в несвойственную ему среду, и из его реакций, действий, взаимоотношений с другими персонажами рождается основной юмор. Плюс к этому — разные характеры героев и разные воспоминания из «прошлой жизни». Это фильм о тяге каждого из нас к прекрасному, чистому, светлому, настоящему и честному. В данном случае, к театру, как к чему-то обнадеживающему, как к мосту в «нормальную» жизнь», – говорит актёр Олег Верещагин.