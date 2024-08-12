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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Бедный олигарх» Виктор Гнида возвращается

editor
By editor
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бедный олигарх

После побега из британской тюрьмы их персонажи — потерявший все олигарх и его преданный дворецкий — держат путь в русскую деревню, ту самую, в которой Виктор Гнида был когда-то прописан.

К своим ролям в третьем сезоне комедийного сериала возвращаются Карен Арутюнов, Тимур Батрутдинов, Иван Филиппов, Янина Студилина, а также к касту присоединяются Кай Метов, Ирина Темичева, Роман Попов, Олег Верещагин и Наталья Бочкарева.

В деревне, куда после сумасшедших приключений прибывают Гнида и его спутники, олигарха считают предателем и беглецом. Главный герой останется без поддержки и средств к существованию, однако воспринимает эти обстоятельства как новый вызов и начинает борьбу за влияние.

«Бедный олигарх», конечно, комедийный сериал, но в нем есть и сатира, и моменты, которые глубоко трогают. Я, на самом деле, за эти три сезона так проникся и к своему персонажу, и к персонажу Максима Лагашкина, какие бы выходки, и хитрости, и уловки, и махинации, и подставы Виктор ни совершал. Если посмотреть поглубже, он ведь настоящий. Виктор умеет любить, умеет дружить. Он любит очень свою родину. Мне было интересно играть такого неоднозначного персонажа. Всегда интересно играть образы героев, которых ранее играть не приходилось. С каждым сезоном я узнаю его больше, больше к нему привязываюсь», – рассказывает актер Владимир Сычев.

Режиссер нового сезона — Давид Дадунашвили («Ресторан по понятиям», «Тень Чикатило»). Авторы сценария: Арсен Арутюнян и Александр Головко. Креативный продюсер: Гайк Асатрян. Продюсеры проекта: Сарик и Гевонд Андреасяны, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян и Марина Разумова.

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