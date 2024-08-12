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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Игорь Сандлер раскроет тему русской классики в роке на SandlerFest

editor
By editor
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sandlerfest

Продюсер фестиваля Игорь Сандлер был одним из первопроходцев данного направления в отечественной музыке.

— В 80-х годах я играл в «Интеграле» – первой профессиональной рок-группе в СССР – вместе с Бари Алибасовым, Юрием Лозой и многими другими известными людьми. В 1982 году я создал собственную команду – «Индекс 398», названную по почтовому индексу города Липецка (она была приписана к Липецкой Филармонии), и в ней воплотил свою мечту. 17 лет отучившись играть профессионально классическую музыку, я всегда мечтал соединить ее с роком. Это мне и удалось сделать в «Индексе 398». Мы играли два отделения: сначала часовую программу – классику в рок-обработке (Бах, Бетховен, Моцарт… ), а во втором отделении 3 года у меня пел замечательный вокалист Альберт Асадуллин. Еще с 1987 по 1989-й год у меня работал Григорий Лепс, тогда – Лепсверидзе. Именно у нас он получил свой псевдоним, под которым получил широкую известность, – вспоминает Игорь Сандлер в беседе с корреспондентом «ИнтерМедиа».

Программа «Русская классика в роке» откроется выступлением оркестра Ступинской филармонии при участии солистов Большого театра Романа Муравицкого, Николая Казанского, Оксаны Горчаковской и гитариста Алексея Баева в Зеленом театре ВДНХ. Вечером ее продолжат вокалист «Парка Горького» Николай Носков и гитарист Дмитрий Четвергов.

— Сейчас нам важно большое внимание уделять патриотизму и русскому культурному коду, поэтому я сделал большую программу «Русская классика в роке»: Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Стравинский, Шнитке, Глинка, Мусоргский, Даргомыжский, – продолжает Игорь Сандлер. – Все это звучит в рок-аранжировках, с большим оркестром, солистами Большого театра, с уникальным видеорядом на громадных экранах. В этом году мы посвятили наш фестиваль Николаю Римскому-Корсакову, которому исполнилось 180 лет, и Михаилу Глинке, со дня рождения которого исполнилось 220 лет.

Основные события фестиваля развернутся в Зеленом театре ВДНХ. В первый день SandlerFest сыграют группа «Мастер» и специальный гость Мариам Мерабова. Второй день фестиваля в Зеленом театре ознаменуется выступлением легенды мирового рока Джо Линна Тернера (экс-Deep Purple, Rainbow, Ингви Мальмстин и др.), кубинской группы Gypsy Jack, джаз-рок-группы «Арсенал» и Артура Беркута (экс-вокалист групп «Автограф» и «Ария»). Днем будет представлен трибьют Depeche Mode с симфоническим оркестром, а в финале зрители увидят и услышат поражающий воображение своей постановкой трибьют Metallica с симфоническим оркестром.

Немало интересного будет на протяжении двух дней и на других сценах SandlerFest: «Рок-Панорама», «Орион», New Generation, Павильон 33, сцена «Акустика». Здесь проведут мастер-классы финалисты международного конкурса молодых исполнителей «Золотая нота», который также организует Игорь Сандлер. А за неделю до фестиваля 18 августа на площади Промышленности ВДНХ планируется исполнить четыре песни расширенным составом Roсk’n’Mob (до 1 000 человек): «Thunderstruck» AC/DC, «Трава у дома» «Землян», «Eye Of The Tiger» Survivor и «Улетай на крыльях ветра» Александра Бородина.

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