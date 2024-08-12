«Душа» – у артиста PALATOV вышел новый трек

Летними теплыми вечерами размышляем о смысле жизни вместе с новым треком PALATOV «Душа».

Часто ли вы задумываетесь, ради чего работаете и живете? Часто ли вас одолевают сомнения, правильной ли дорогой идете? Как научиться не оглядываться на мнение и опыт окружающих, а смело прокладывать собственный путь. Как найти в себе силы поменять вектор развития, если того жаждет сердце? Все эти вопросы поднимает PALATOV в своем новом вдохновляющем треке «Душа».

В каждом человеке живет внутренний критик, обесценивающий его труды и старания, общество также норовит доказать, что ты все делаешь неправильно. Самое простое – поддаться влиянию, пойти по пути наименьшего сопротивления и стать тем, кем тебя хотят видеть. Но принесет ли это счатье?

Музыкант призывает отстаивать свою индивидуальность, искать свой уникальный путь и свое предназначение. Да, этот поиск может длиться всю жизнь, но результат оправдает все затраченные усилия.

«Но, играя с огнем, все поставил на кон.

Выбираю новый путь, и пусть он мне не знаком.

Все отдав за мечту, где-то тлеет душа

Осознаешь, что важнее уже еле дыша… »

Важно не упускать свое время, жить в реальном мире, а не шаблонной картинке общественных идеалов.

Близкие каждому человеку переживания, проникновенная музыка и эмоциональный надрыв, свойственный рок-музыке, заставляют переслушивать трек из раза в раз, заряжаясь на новые шаги и свершения.