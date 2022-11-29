Бельчонок Гвидоша из музея-усадьбы «Остафьево» — победитель конкурса на звание #ХвостатыйХранитель

26 ноября Министерство культуры подвело итоги конкурса #ХвостатыйХранитель в своем тг-канале. Победителем стал бельчонок Гвидоша из музея-усадьбы «Остафьево»-«Русский Парнас». Конкурс проводился среди музеев в два этапа: отборочный и финальный. В финальный тур вышли бельчонок Гвидоша из музея-усадьбы «Остафьево», волы Гришка и Мишка из музея-заповедника М. Шолохова, лошадь Ласка из музея-заповедника «Горки Ленинские», петушок Петя из музея-заповедника Ю. Гагарина и лошадь Крона из музея-заповедника «Царское село». По итогам конкурса все пять финалистов получат общий стикер-пак от Министерства культуры РФ.

Персонаж «Бельчонок Гвидоша» появился в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас» 30 сентября 2021, когда в музее провели конкурс на лучшее имя бельчонку. В августе 2022 музеем-усадьбой «Остафьево»-«Русский Парнас» и Министерством культуры РФ был инициирован общероссийский конкурс среди детей на лучший эскиз домика для Гвидоши. На конкурс было прислано 72 работы с самых разных уголков России. Победителем стал семилетний Глеб Игнашкин из Подольска: — Мы решили, что жить бельчонок будет в русском тереме. А вот крыльцо я нарисовал в виде ладьи в русском стиле: с головой птицы и хвостом рыбы. Ведь Гвидоша получил имя в честь царя Гвидона, который жил на острове. Морские путешествия играют большую роль в сказке А. С. Пушкина, и мы решили использовать эту тему. 29 сентября 2022 домик был изготовлен сотрудниками музея, а собран, установлен и раскрашен собственноручно победителем и его друзьями.

— Мы очень рады, что музей-усадьба «Остафьево» занял первое место в конкурсе #ХвостатыйХранитель и поздравляем всех остальных финалистов. Благодарим Министерство культуры РФ за идею этого конкурса и надеемся, что со временем у Гвидоши появится много новых друзей из разных концов нашей страны. — директор музея-усадьбы «Остафьево»-«Русский Парнас» Юрий Евтюхин.

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