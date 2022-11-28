ВЛАДИМИР: Известна параллельная программа выставки «Искусство быть: запредельно близко»

Известна параллельная программа выставки «Искусство быть: запредельно близко» во Владимире. Помимо арт-объектов инклюзивной выставки «Искусство быть: запредельно близко» жители и гости города Владимира смогут принять участие в параллельной программе.

2 декабря художники выставки и авторы интерактивной инсталляции «Быть внутри» Валерий и Юлия Казас (Юка Юка) совместно с художником Центра современной культуры «Флигель» Дмитрием Ивановым проведут перформанс.

Художники представят работу «Быть внутри» и предложат создать коллективное мозаичное панно вместе с художником-керамистом «Флигеля».

Присоединиться к перформансу можно будет второго декабря в 14:00 в Центре современной культуры «Флигель». Вход свободный.

19 декабря художница Валентина Андреева, представляющая на выставке художественный объект «Ткань слуха» проведет artist-talk. Валентина расскажет о своём повседневном опыте, особенностях обучения, получения профессии, изучения других языков, а также о том, как она пришла в искусство и какие темы исследует.

Формат предполагает участие профессиональный аудитории: подчеркивая роль слабослыщащего человека без знания жестокого языка и его «пограничного положения» меж двух сообществ, художница и модератор дискуссии приглашают к разговору об инклюзивных практиках, которые музей может предложить слабослышащим без знания жестокого языка.

Мероприятие пройдёт 19-ого декабря в Центре современной культуры «Флигель» в 19:00. Вход свободный.

13 января художница Анна Мартыненко и автор интерактивной аудио-инсталляции «Панграмма» о своем опыте работы с людьми с особыми возможностями здоровья. В данный момент она также работает в ПНД №6. Оказалось, что отделить социальную работу от творческого процесса достаточно сложно, особенно когда художница занимается вовлеченным искусством. В результате получается переплетение, перетекание и замкнутый круг, где вокруг проекта «Панграмма» существует еще несколько инклюзивных и не очень работ, и все они являются частью одного большого процесса.

Анна расскажет о прогулках к Неве, о стихотворениях, прочитанных интерактивной системе, о подводных насекомых, а также покажет мультфильм, снятый резидентами студии АНИмации, посвященный тому, как жизнь вышла из воды и появилась речь.

Мероприятие пройдёт 13-ого января в Центре современной культуры «Флигель» в 19:00. Вход свободный.



20 января художник выставки Мила Михайлова и автор короткометражного фильма «LIGHTINCLUSION» проведет дискуссию-презентацию про светодизайн и инклюзию. Мероприятие будет особенно интересно архитекторам, урбанистам, интересующиеся светом и темой инклюзии. Начало 20-ого января в 19:00. Вход свободный.

На инклюзивной выставке «Искусство быть: запредельно близко» жители и гости Владимира смогут познакомиться с девятью тактильными и зрительными арт-объектами, которые были отобраны со всей России. Их можно будет увидеть на двух площадках города в Государственном Владимиро-Суздальском историко-архитектурном музее-заповеднике (Музейном центре «Палаты») и в Центре современной культуры «Флигель» со 2 декабря 2022 года по 22 января 2023 года.

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