БЕЛГОРОД: Филармония приглашает на закрытие юбилейного 55-го концертного сезона

15 июня в Белгороде прозвучит величественное философское сочинение Эдуарда Артемьева – «Девять шагов к Преображению» – реквием для рок-группы, солистов, смешанного хора, детского хора и симфонического оркестра. Этот вечер будет поистине масштабным – в концерте примут участие более 150 артистов: Симфонический оркестр (главный дирижёр, заслуженный деятель искусств РФ Рашит Нигаматуллин), Академический хор (главный дирижер Елена Алексеева), Академический хор БГИИК (главный дирижёр – заслуженный работник культуры РФ Александр Головин), солисты – лауреат международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано), певец, композитор, участник проекта «Голос» Андрей Л́́е́флер (тенор, Москва). Артист имел честь солировать на Мировой премьере сочинения, а теперь со своей партией впервые выступит в Белгородской филармонии.

Создавать реквием Артемьев начал еще в 1980-е, затем возвращался к этой работе в 1990-х, а закончил, только получив заказ на сочинение к 90-летию дирижёра Владимира Минина. Мировая премьера состоялась в 2018 году в Москве в концертном зале им. Чайковского. «Музыка Артемьева – своего рода осмысление современного мятущегося мира. Несущийся на всех парах навстречу прогрессу в области науки и техники, он порой не осознает своего глубокого морального и нравственного падения. Это не может не беспокоить каждого мыслящего человека. В «Преображении» Артемьев передал боль, слезы, отчаяние, иллюзии, но самое главное – дал людям надежду. Что касается сугубо технической стороны, то показать столкновение двух, на первый взгляд, несопоставимых сфер, – классики и рока – удалось просто блестяще» – Владимир Минин.

«Девять шагов к Преображению» – это мистический сплав трагедии, боли и солнечного сияющего звучания, тишины и оглушительной безбрежной экспрессии, которая теряет земное притяжение и уносится вверх ангельским звучанием хора.

«Это сочинение – сокровенный разговор один на один с Богом, – комментирует реквием главный дирижёр Симфонического оркестра Рашит Нигаматуллин, – это очищение. Слёзы счастья, катарсис. Возможность заглянуть внутрь себя, чтобы очиститься. Избавиться от всего лишнего и ненужного и продолжить свой путь в светлом образе».

Организаторы концерта уверены, что композиторский замысел и мастерство артистов позволит публике в полной мере насладиться пронзительной и прекрасной музыкой. В этот вечер Большой зал на полтора часа преобразится в удивительное пространство, где каждый может стать свидетелем (или даже участником) борьбы света и мрака, земли и неба…на сложном пути к преображению!

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