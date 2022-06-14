МАММ представляет выставку работ Сергея Борисова «Сказка о потерянном времени»

В рамках «Фотобиеннале-2022» Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку «Сказка о потерянном времени», приуроченную к 75-летию классика российской фотографии и главного летописца московского и ленинградского андеграунда 1980-х — 1990-х годов Сергея Борисова. Впервые МАММ показывал выставку Сергея Борисова 25 лет назад — на Первой московской международной «Фотобиеннале» в 1996 году.

Сергей Борисов. Акробат. Москва. 1993. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Сергей Борисов. Джоанна Стингрей и Сергей Курехин. 1987. Предоставлено автором

Сергей Борисов. Гоша с моделями. 1992. Предоставлено автором

Сергей Борисов. Африка с люберами. 1986. Предоставлено автором

Сергей Борисов. Диалог. 1983. Предоставлено автором

Сергей Борисов. Зимний загар. Москва. 1998. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Сергей Борисов. Полет. 1988. Предоставлено автором

Сергей Борисов. Обложка пластинки «Эверест». 1985. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Сергей Борисов. Платье «Красная звезда». 1985. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Сергей Борисов. Владик. 1993. Предоставлено автором

Сергей Борисов. Здравствуй, столица! 1995. Предоставлено автором

Сергей Борисов. Группа «Комбинация». 1988 (?). Предоставлено автором

Сергей Борисов. Москвичка. 1996. Предоставлено автором

Сергей Борисов. Цой — 1986. Москва. 1986. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Сергей Борисов открывает для себя фотографию в детстве. В двенадцать лет, получив в подарок фотоаппарат «Смена», он записывается в фотокружок Дома пионеров на Чистых прудах. Получив хорошие знания по фотокомпозиции, свету, резкости и прочим премудростям техники фотографии, в юности Сергей Борисов на какое-то время забывает о камере. В его увлекательной и бурной биографии был период, когда будущий фотограф год работал директором вагона-ресторана в поездах дальнего следования. С одной стороны, юноша увидел мир — необъятные просторы СССР, с другой — встретился с огромным количеством людей. Эти встречи оттачивали природный дар Сергея Борисова к общению, те навыки, которые мы сегодня называем soft skills.

Уже в 1970-е годы Борисов вернется к фотографии и будет зарабатывать «выездным фотографом», то есть ездить по разным городам и селам, снимая школьников, детей в детских садах, свадьбы и т.д. Параллельно он начинает заниматься рекламой — работает с музыкантами и актерами, делая снимки для фотообложек и фотоплакатов.

В 1976 году Сергей Борисов вступает в фотосекцию Горкома графиков на Малой Грузинской, где позволялось проводить выставки неофициальных художников. Через Малую Грузинскую начинается знакомство Сергея Борисова с художниками андеграунда. Там проходят его первые выставки фотопортретов художников. Они сыграли важную роль в профессиональной самоидентификации Борисова.

Борисов ищет и находит свой уникальный фотоязык. Драйв, жесткие и парадоксальные композиции его постановочных кадров уже в начале 1980-х годов превращают его в непререкаемый авторитет, прежде всего, в художественной среде: актеры, художники, музыканты — все хотели сниматься у Борисова. А Борисов, благодаря своей уникальной коммуникабельности и искреннему интересу к уже начинавшей легализовываться неофициальной культуре, безошибочно выбирал своими героями тех, кто лучше всего выразил это время перемен.

Борисова интересовала визуальная составляющая времени. Люди контркультуры, культуры андеграунда и новой культуры перестройки своим внешним видом являли резкий контраст по отношению к тем, кто всей своей жизнью был научен не выделяться из толпы. Именно в это время возникает и новая альтернативная мода. Сергей Борисов снимает показы Кати Филипповой, Кати Микульской, костюмы Гоши Острецова и др.

«Студия 50А» Сергея Борисова, название которой отсылало к легендарной нью-йоркской «Студии 54», стала местом сосредоточения альтернативной культуры. Сергей Борисов, безусловно, придумывал и ставил композиции для своих фотографий, но в то же время позволял героям привносить в эти фотографии ту уникальную пластику и творческую свободу, которая была им присуща.

В 1980-е годы Борисов начинает снимать видео. Видеоинтервью с художниками и музыкантами расширяли границы его понимания их творчества. Многие герои этих видеоинтервью становились друзьями и моделями фотосъемок Сергея Борисова, превращавшихся в искрометные хеппенинги.

Друзья дарили картины. В «Студии 50А» художники всегда могли найти и холсты, и краски. Часто они создавали свои картины за дружескими беседами в мастерской Борисова, который постепенно начал покупать их работы, совмещая свою художественную деятельность с коллекционированием.

Многие снимки Борисова стали легендарными, широко известными как в России, так и за рубежом. По ним мир в 1980-е — 1990-е годы узнавал другую Россию: живую, свободную, фонтанирующую творческой энергией.

«Герои андеграунда 1980-х годов — веселящаяся детвора, — писал критик Александр Раппопорт в статье о Борисове. — Они играют на публику, которой нет, а потому эта игра неуязвима и тотальна. Поскольку она имитирует уходящую культуру, фотограф должен быть ее органическим свидетелем, новая беззаботность рождается в творческом слиянии фотографа и модели. Здесь нет фальши. Подлинное и поддельное утрачивает свою былую противоположность, ибо сегодня — их время, а завтра? Завтра ведь может вообще не быть».

За почти полвека творческой жизни у Сергея Борисова было множество выставок. Его снимки публиковали, в том числе на обложках, крупнейшие российские и мировые издания, такие как Le Monde, Photo, Vogue, Interview, Spin, Face и др. Работы Сергея Борисова продавались крупнейшими художественными аукционными домами. Они находятся в коллекциях многих музеях России и мира, в том числе в Мультимедиа Арт Музее, Москва.

Видеоархивы Сергея Борисова до сих пор малоизвестны. Между тем, они являются уникальными видеодокументами художественной жизни России 1980-х — 1990-х годов, и их еще предстоит открыть. Часть из них представлена на выставке «Сказка о потерянном времени» в МАММ.

Выставка завершит работ 31 июля 2022 года

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