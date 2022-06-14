Яркие и увлекательные проекты со звездами интернета к Международному дню блогера – 14 июня

На сегодняшний день блогеры — это люди, неизменно привлекающие внимание миллионов пользователей Интернета. Они создают тренды, снимаются в рекламе, а в последние годы их приглашают на главные и второстепенные роли в фильмах и сериалах. К международному дню блогера 14 июня онлайн-кинотеатр KION предлагает ознакомиться с наиболее увлекательными проектами с участием звезд интернета, на которые стоит обратить внимание.

«Лето — это море» (2021)

Популярные фуд-блогеры Антон и Камилла Дмитриевы отправляются на живописные берега Крыма. Герои Интернета, привыкшие к комфортной жизни в мегаполисе, окажутся наедине с дикой природой, но не растеряются. Как и в их блогах, Антон и Камилла порадуют зрителей рецептами гигантских блюд, а также расскажут, как спланировать отпуск в Крыму, какие места посетить и чего стоит избегать.

«Лето — это деревня» (2021)

Звезды российского Тиктока оказываются один на один с непредсказуемой сельской местностью. Блогеры из PopStar House — Илья Милохин, Кирилл Воллик, Лена Кантур, Кристина Федосова, а также близняшки Настя и Лена — будут налаживать контакт с жителями деревни, изучать местные обычаи, а также впервые посетят настоящую русскую баню. Неожиданные знакомства, живописные локации и незабываемые приключения — тревел-шоу о жизни блогеров в деревне способно по-настоящему удивить.

«Хардкор» (2016)

Илья Найшуллер — один из редких отечественных режиссеров, кому удалось построить карьеру в Голливуде. В его «Хардкоре» вместе с российскими актерами (Данилой Козловским и Александром Палем) главные роли исполнили Шарлто Копли и Хейли Беннетт, а в небольшом камео можно увидеть киноблогера BadComedian Евгения Баженова.

«Непосредственно Каха!» (2020)

В 2020-м году хитом отечественного проката стало полнометражное продолжение успешного веб-сериала «Непосредственно Каха!» — фильм не только отметился солидными кассовыми сборами, но и буквально спас некоторые кинотеатры страны в регионах, поскольку на легкую летнюю комедию пошел народ. По сюжету Каха (Артем Карокозян) влюбляется в Софу (Тамара Турава), но путь к ее сердцу лежит через гонку с ее ухажером Русланом (Артур Оганесян). Проблема в том, что у Руслана новенькая BMW, а у Кахи старая «копейка».

«Хороший мальчик» (2016)

До того, как Никита Златоуст и Тимоха Сушин стали популярными тик-токерами они снялись в небольших ролях в «Хорошем мальчике» Оксаны Карас. Фильм об обычном школьнике Коле (Семён Трескунов), который тайно влюблен в учительницу английского и богатую дочь директора школы. Жизнь Коли может показаться скучной, но быть хорошим мальчиком в мире не очень счастливых взрослых — очень сложно.

«Прабабушка лёгкого поведения. Начало» (2021)

Комедия с шоуменом Александром Реввой была настолько популярна, что мир увидел ее продолжение и приквел. В «Прабабушке» показана молодость Вовы Рубинштейна (Ревва), которого из-за его таланта к перевоплощению вербует КГБ, чтобы он изъял с черного рынка опасное химическое вещество «Старичок».

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