БЕЛГОРОД: Концерт «Viva voce» Симфонического оркестра под управлением Дмитрия Филатова в Белгородской филармонии

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20 января в Большом зале Белгородской филармонии состоится концерт «Viva voce» Симфонического оркестра под управлением лауреата международных конкурсов Дмитрия Филатова. Солировать будут частые и всегда желанные гости Белгородской филармонии – лауреаты международных конкурсов Ирина Поливанова (сопрано, Москва) и Екатерина Мочалова (домра, мандолина, Москва).

Любителей симфонической музыки в этот вечер ждут восхитительные образцы классической музыки, а именно фрагменты известных опер Бизе, Чайковского, Римского-Корсакова, Пуччини, инструментальные миниатюры и фантазии.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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