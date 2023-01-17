БЕЛГОРОД: Концерт «Viva voce» Симфонического оркестра под управлением Дмитрия Филатова в Белгородской филармонии

20 января в Большом зале Белгородской филармонии состоится концерт «Viva voce» Симфонического оркестра под управлением лауреата международных конкурсов Дмитрия Филатова. Солировать будут частые и всегда желанные гости Белгородской филармонии – лауреаты международных конкурсов Ирина Поливанова (сопрано, Москва) и Екатерина Мочалова (домра, мандолина, Москва).

Любителей симфонической музыки в этот вечер ждут восхитительные образцы классической музыки, а именно фрагменты известных опер Бизе, Чайковского, Римского-Корсакова, Пуччини, инструментальные миниатюры и фантазии.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.