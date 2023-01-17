Сергей Лазарев хочет уйти со сцены

Сергей Лазарев заявил, что подумывает уйти из шоу-бизнеса. Почему певец хочет принять такое решение? Правда ли у Сергея из-за работы возникли проблемы со здоровьем? Что для него самое сложное в профессии артиста? И кем хотят стать дети звезды?

«Я уже не помню, когда я последний раз нормально высыпался. Засыпаю в одном городе, просыпаюсь в другом. А иногда просто все это происходит в самолётах, поездах», - делится певец.

Сергею Лазареву сейчас 39 лет, и практически всю жизнь он провел на сцене. Ансамбль имени Владимира Локтева, «Непоседы», группа Smash!!, потом сольная карьера. Певец признаётся: он любит свою профессию. Но иногда очень хочется все бросить и сменить сферу деятельности.

«Нужно постоянно быть в хорошем настроении, ты не можешь никому сказать, например, что у тебя на душе кошки скребут. Ты должен все равно улыбаться. Мы же не роботы. У нас тоже иногда бывают сбои», - сетует артист.

Бесконечные гастроли тоже утомляют. Переезды губительно влияют на физическое здоровье и на нервную систему.

«Мы должны порой быть в одно и то же время в абсолютно разных городах, на разных телевизионных площадках. За день может быть по два, по три концерта или съёмки. И ты везде должен источать радость и позитив», - делится Сергей.

Кроме того, на концертах регулярно случаются форс-мажоры. А это – дополнительный стресс!

«У меня были гастроли в Германии. На третьей песне полностью отключились колонки, которые были направлены в зал, так называемые порталы. Пока техники ремонтировали, я в общем-то пел без микрофона для зрителей, развлекал их», - вспоминает артист.

Сергей делится: в последнее время все чаще стал ловить себя на мысли, что надо больше отдыхать.

«Знаете, какое открытие сделал? Нужно чаще думать о себе. Сколько бы ты не вкладывал сил в профессию, в музыку, все равно этого всегда будет недостаточно. Нужно не забывать о том, что есть ты», - считает певец.

Трудоголик-Лазарев, который привык гастролировать без выходных и давать по несколько концертов в день, вдруг осознал, что работа – это не главное в жизни.

«Может так получиться, что к 70-ти или 80-ти годам ты окажешься абсолютно один без друзей, без семьи, но с профессией. К тому времени уже будут новые герои, новые кумиры, и ты можешь оказаться просто не у дел. Нужно успевать смотреть, что вокруг, путешествовать, если есть такая возможность. Не всего себя отдавать работе», - уверен Сергей.

По словам артиста, впервые это переосмысление пришло к нему после появления на свет детей. Сергей понял, что отныне он несет ответственность не только за себя, поэтому надо беречь здоровье. Теперь звезда эстрады спешит как можно скорее оказаться дома, где его ждут сын и дочь.

«Любимое моё отвлечение от этой публичной жизни - это мои дети. Я с удовольствием прихожу домой, отвлекаюсь от всего этого и здесь я просто», - делится артист.

Лазарев обожает наследников. И хвастается, что в них уже чувствуются творческие задатки.

Сергей предполагает, что из дочери получится хорошая актриса. Девочка поражает всю семью своими способностями.

«Аня «Муху-Цокотуху» от начала до конца на зубок может рассказать!», – хвалится своей малышкой отец.

Никита занимается танцами. Но в последнее время мальчик увлекся программированием. Лазарев гордится успехами сына!

«Он уже делает игры! Сейчас IT-профессии очень популярны и в тренде. За ними будущее. Поэтому Никита с головой ушел в разработку игр», - делится Лазарев

Однако, после посещения папиных концертов и Аня, и Никита в один голос говорят, что тоже хотят выступать на сцене.

«У Никиты просыпаются какие-то актерские навыки, я это вижу, потому что у него мимика стала очень взрослая», - рассказывает Лазарев.

Сергей постоянно объясняет им, как тяжело быть артистом. Рассказывает о трудностях. Но если Никита и Аня захотят пойти по этому пути – отговаривать не станет.

«Я не хочу на них давить вообще, не хочу им навязывать того, что им может не нравится», - делится своим мнением артист.

Лазарев объясняет: совершенно неважно какие профессии выберут дети. Главное, чтобы были счастливы и здоровы. Он поддержит любое решение и всегда придет на помощь.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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