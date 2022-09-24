В музее-заповеднике А.С. Пушкина открывается очередной концертный сезон «Музыкальные вечера в русской усадьбе»

0
44

24 сентября в 15.00 часов в усадьбе Вяземы историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина состоится открытие 31-го концертного сезона «Музыкальные вечера в русской усадьбе».

Начнется сезон с выступления народной артистки России, профессора Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского Татьяны Рубиной (фортепиано). Она представит программу «Вершины фортепианной классики». Прозвучат произведения Л. Бетховена и В. Моцарта.

Концерт пройдет в Большом зале Восточного флигеля. У посетителей будет возможность познакомиться с размещенной там выставкой «Россия в мундире», на которой представлены подлинные мундиры и наградные часы ХIХ – начала ХХ вв., так или иначе связанные с воинскими
частями Русской императорской армии, где служили поэты и писатели.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяОрган в концертной программе AVE MARIA
Следующая статьяCостоялась премьера российского трейлера фильма «Корсаж» — исторической драмы Мари Кройцер

Похожие статьиПредоставлено автором