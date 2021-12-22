БЕЛГОРОД: Премьера мюзикла «Приключения в Изумрудном городе»

Артисты Белгородской филармонии приглашают всех детей, их родителей, бабушек и дедушек на музыкальный праздник! Впервые на белгородской сцене будет представлен авторский мюзикл белгородского композитора Елены Латыш-Бирюковой «Приключения в Изумрудном городе» по мотивам произведения американского писателя Лаймена Фрэнка Баума.

Динамичный сюжет, разноцветие красочных декораций и костюмов, захватывающая и яркая хореография, актёрская игра, блестящее исполнение вокальных номеров артистами филармонии, и, конечно, незабываемые эмоции…всё это ждёт вас в нашем головокружительном действе!

Вместе с весёлыми героями удивительной сказки Долли, Тотошкой, Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом мы отправимся в увлекательное музыкальное путешествие по Жёлтой дороге к Доброму Волшебнику Гудвину!

Режиссёр-постановщик – Ирина Тихонова, художник – Марина Шепорнёва, композитор – член Союза композиторов России Елена Латыш-Бирюкова, балетмейстер – руководитель Ансамбля танца филармонии Александр Манжола.

Грандиозное представление для всей семьи, которое не оставит равнодушными детей и взрослых, весёлая музыка, задорные танцы – то, что нужно для праздничного настроения и тёплых воспоминаний в период новогодних каникул! Приходите и окунитесь в атмосферу сказочного приключения.

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