«Черевички» – в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» премьера

«Санктъ-Петербургъ Опера» 24, 25, 26 декабря 2021 года и 6, 7 января 2022 года покажет премьеру — оперу П.И. Чайковского «Черевички» в постановке народного артиста России, художественного руководителя и основателя театра Юрия Исааковича Александрова.

«Черевички» — любимая многими сказочная история о кузнице Вакуле, красавице Оксане, «несравненной» Солохе и других персонажах повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».

Музыкальное произведение было создано П.И. Чайковским в 1885 году и стало второй редакцией оперы «Кузнец Вакула» 1874 года, написанной на либретто Я.П. Полонского.

Премьера оперы «Кузнец Вакула» состоялась 24 ноября (6 декабря) 1876 года на сцене Мариинского театра. Публика тепло приняла новое произведение композитора, однако П.И. Чайковский написал вторую редакцию оперы, назвав ее «Черевички», в 1885 году. Она была дополнена новыми сценами, более развитыми стали музыкальные характеристики героев. Премьера состоялась в московском Большом театре 19 (31 января) 1887 года. «Черевички» — одна из немногих опер П.И. Чайковского, где большое место отведено бытовым сценам, а главные герои — простые люди из народа. Музыка произведения насыщена песенными интонациями и ритмами народных плясок, нередко вызывая прямые непосредственные ассоциации с теми или иными образцами народного творчества.

В спектакле режиссер Ю.И. Александров совместно с художником В.А. Окуневым создают фантастическую сказку, в которой сочетаются яркий народный колорит и помпезность имперского Петербурга. В оформлении спектакля будут использованы мотивы работ Карла Фаберже, а также современные технологии: 3D-проекция и видео-арт.

К премьере «Санктъ-Петербургъ Опера» приготовила два специальных проекта: с социальной сетью ВКонтакте и Государственным мемориальным музыкальным музеем‑заповедником П.И. Чайковского.

Зрители смогут позволить себе немного сказочного веселья — примерить маску дополненной реальности одного из персонажей оперы «Черевички» в Клипах ВКонтакте. Клипы ВКонтакте — это бесконечная лента коротких вертикальных роликов на разные темы: от развлечений до образования. Раздел находится на четвертой вкладке мобильного приложения VK. Клипы позволяют пользователям воплощать творческие идеи, находить аудиторию и становиться популярнее.

В аккаунте театра ВКонтакте при участии Государственного мемориального музыкального музея‑заповедника П.И. Чайковского прошел прямой эфир об истории оперы «Черевички». Запись доступна по ссылке: https://vk.com/video-5715063_456239429. Также зрителей ждет мини-выставка из архивных материалов с премьеры 1887 года.

Фотоальбомы, видео и клипы с грядущей премьеры оперы «Черевички» в «Санктъ-Петербургъ Опера» также будут доступны эксклюзивно в аккаунте театра ВКонтакте: https://vk.com/spbopera.

Фото – театр «Санктъ-Петербургъ Опера»

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