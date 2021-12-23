ЛОНДОН (Великобритания): Произведения Рафаэля Санти будут представлены на выставке Национальной галереи

Произведения Рафаэля Санти из коллекции Государственного Эрмитажа будут представлены на выставке Национальной галереи в Лондоне. Величайшему итальянскому живописцу эпохи Возрождения посвящает масштабный выставочный проект столица Великобритании.

Рафаэль Санти (1483-1520) был не только живописцем, но и архитектором, великолепным рисовальщиком, поэтом, архитектором. В его творчестве соединено божественное и человеческое, дружеское и страстное. В выставочном пространстве восьми залов будет представлен охват всей творческой деятельности мастера (немногим менее двух десятилетий): произведения изобразительного искусства, графики, рисунка, гобелена, скульптуры и дизайна.

В выставке принимают участие произведения из музеев и частных собраний Ватикана, Италии, Испании, России, США, Франции. Сроки экспонирования – апрель-июль 2022 года.

Его жизнь была короткой, но творческое наследие плодовитым и бессмертным.

Марина АБРАМОВА, публикуется по материалам Лондонской национальной галереи

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