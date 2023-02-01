БЕЛГОРОД: Слушаем золотые мелодии!

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2 февраля в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт Белгородского академического русского оркестра (главный дирижёр, заслуженный работник культуры РФ – Евгений Алешников). Солируют в этот вечер гости из столицы – народный артист РФ Сергей Лукин (домра, Москва) и лауреат международных и всероссийских конкурсов Наталья Богданова (фортепиано, Москва).

В программе прозвучат сочинения Глинки, Алябьева, Гершвина, Пьяццоллы, Уэббера, а также авторские произведения Сергея Лукина.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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