СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ: «Хмелита» в Пушкинском заповеднике

Выездной проект «Усадебные мотивы», подготовленный сотрудниками музея-заповедника А.С. Грибоедова «Хмелита» (Смоленская область, Вяземский район), будет проходить с 8 февраля по 5 апреля 2023 года в мемориальном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», которое часто называют Пушкинским заповедником (Псковская область, Пушкиногорский район, р.п. Пушкинские Горы).

Выставка рассказывает об уникальной усадьбе Хмелита — жемчужине елизаветинского барокко середины ХVIII века, родовом имении Грибоедовых и гордости смоленской земли.

Усадьба Хмелита тесно связана с биографией и творчеством великого русского драматурга, дипломата и музыканта Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829). В 1995 году к 200-летию со дня рождения Грибоедова в Хмелите был открыт единственный посвященный ему музей.

В экспозицию выездной выставки вошли рисунки самой усадьбы, церкви, парка и эскизы оформления интерьеров дворца, выполненные в конце прошлого столетия художниками В.М. Чайкой, С.Г. Чернышовым, В.П. Рыбаковым, Е.В. Марценюк, О.Б. Чернышовой, Т.В. Глуховой, В.Н.

Лисиновым. Также будут представлены современные работы, выполненные художником Г.А. Улыбиным в 2017-2018 гг.

Место проведения выставки выбрано не случайно. Александр Грибоедов (1795 – 1829) и Александр Пушкин (1799 – 1837), два великих человека, вписавших трудами свои имена в историю России, были знакомы: они почти одновременно поступили на службу в Коллегию иностранных дел в 1817 г., Пушкин – как выпускник лицея, Грибоедов – как вышедший в отставку офицер.

Как справедливо отмечал Пушкин, прекрасно знавший автора комедии в стихах «Горе от ума» и даже собиравшийся написать о нем роман, «жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств».

Грибоедов уехал на Кавказ и в Персию в августе 1818 г. почти на пять лет, а Пушкин в 1820 г. был отправлен сначала в Южную ссылку (1820 – 1824 гг.), а затем в ссылку в Михайловское (1824-1826 гг.). Именно в Михайловском, в ссылке, великий русский поэт создал около сотни своих бессмертных произведений.

И конечно, нет никаких сомнений, что оба великих поэта – представители одной эпохи и бриллианты в копилке русской и мировой культуры. Они росли, жили и творили в схожих культурно-бытовых условиях – и обоим был близок русский усадебный дух.

А. С. Пушкин. Цитата из «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года»

«Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, - все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем, как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе… (…)

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда с своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностию, уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия "Горе от ума" произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна.

Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...»

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