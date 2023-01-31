УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: В Прислонихе покажут «крестьян Аркадия Пластова»

31 января на выставке «Крестьяне» представлены портреты жителей села Прислониха, написанные Аркадием Пластовым в разное время и отразившие разные периоды творчества художника. В экспозиции более 30 картин художника, принадлежащих к подлинным шедеврам пластовской живописи. Портреты земляков, выполненные выдающимся русским художником, запечатлели во времени ныне практически исчезнувший архетип русского крестьянства.

Большую часть своей творческой жизни Аркадий Пластов проводил на своей родине в селе Прислониха, деля со своими земляками все радости и горе. Как никто другой он смог прочувствовать дух русского крестьянства, понять его надежды и чаянья и отразить все это на своих полотнах.

Мысль о портрете русского крестьянства, на его глазах сходившего с исторической сцены, зародилась у художника в ранние годы: Пластов писал: «Я рисовал, писал этюды, эскизы. Мечтал, строил планы в целом цикле картин развернуть эпопею крестьянского житья-бытья».

«Мне нестерпимо стало хотеться изображать бесконечно дорогой для меня деревенский мир со всей его щемящей сердце простой свежестью, с его, как говорят, радостью и горем, с его темнотой, таинственностью и стихийной силой в своих проявлениях», - Аркадий Пластов.

Именно этот мир нашел свое воплощение в работах представленных на выставке в Историко-художественном музее-заповеднике «Прислониха – родина А.А. Пластова».

Выставка работает до 6 мая 2023 года.

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