БЕЛГОРОД: Танго – квинтэссенция страсти

16 января 2022 года в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт танго-оркестра Grado de Pasión. Самый молодой коллектив филармонии (появился в январе 2021 года) приглашает на свой первый День рождения и предлагает окунуться в колоритный вихрь классического танго и танго нуэво.

В программе принимают участие танго-оркестр Grado de Pasión: Илья Мищенков (скрипка, руководитель), Глеб Мацевитый (виолончель), Александр Сахарчук (баян), Яна Сапсай (фортепиано), Дмитрий Сураев (контрабас), солисты филармонии – лауреаты международных конкурсов Оксана Никитина (меццо-сопрано), Валерий Мезенцев (баритон), а также танцевальный дуэт – Дана Сакимова (Белгород) и Рауль Сантана (Сантьяго, Чили).

Чувственные танцы, латиноамериканские песни, зажигательные мелодии Астора Пьяццоллы, Мариано Мореса и других популярных композиторов (в том числе авторские произведения танго-оркестра) сольются в темпераментном и страстном вечере, полном восторга и позитивной энергии. Грандиозный концерт, который не оставит равнодушным!

Начало в 18:00.

Дайте волю своим чувствам!

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