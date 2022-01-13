БЕЛГОРОД: Танго – квинтэссенция страсти

0
62

16 января 2022 года в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт танго-оркестра Grado de Pasión. Самый молодой коллектив филармонии (появился в январе 2021 года) приглашает на свой первый День рождения и предлагает окунуться в колоритный вихрь классического танго и танго нуэво.

белгородская филармония - танго

В программе принимают участие танго-оркестр Grado de Pasión: Илья Мищенков (скрипка, руководитель), Глеб Мацевитый (виолончель), Александр Сахарчук (баян), Яна Сапсай (фортепиано), Дмитрий Сураев (контрабас), солисты филармонии – лауреаты международных конкурсов Оксана Никитина (меццо-сопрано), Валерий Мезенцев (баритон), а также танцевальный дуэт – Дана Сакимова (Белгород) и Рауль Сантана (Сантьяго, Чили).
Чувственные танцы, латиноамериканские песни, зажигательные мелодии  Астора Пьяццоллы, Мариано Мореса и других популярных композиторов (в том числе авторские произведения танго-оркестра) сольются в темпераментном и страстном вечере, полном восторга и позитивной энергии. Грандиозный концерт, который не оставит равнодушным!

Начало в 18:00.

Дайте волю своим чувствам!

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяПервая персональная выставка Дианы Романович «Сад» открывается в галерее «Алиса»
Следующая статья«Зимний показ» Международного фестиваля короткометражных фильмов Short Shot Fest

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя