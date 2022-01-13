«Зимний показ» Международного фестиваля короткометражных фильмов Short Shot Fest

15 января 2022, в арт-центре «Эфир» состоится «Зимний показ» фильмов, пришедших на конкурс Международного фестиваля короткометражных фильмов Short Shot Fest. В программе показа 9 фильмов, созданных режиссерами из России, Канады, Ирландии и Испании. Все киноработы будут представлены их создателями.

В программе «Зимнего показа» будут представлены фильмы: «Репетитор», реж. Андрей Золотарев (Россия), «Интервью», реж. Егор Яценко, «Mantis», реж. Альберт Грабуледа (Испания), «A walk in the park», реж. Крис Лодж (Ирландия) и др.

Российские режиссеры будут лично представлять свои работы, а зарубежные кинематографисты смогут пообщаться со зрителями посредством онлайн-связи.

В качестве группы поддержки режиссерского дебюта российского известного сценариста Андрея Золотарева («Лед», «Орел и решка.Кино», «Вторжение») – фильма «Репетитор» — показ планирует посетить исполнительница главной роли в этой киноработе – актриса Марина Зудина.

Где? Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5 стр. 18 (Арма)

Сбор гостей с 18.30.

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