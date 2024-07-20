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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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БЕЛГРАД (Сербия): на 32-м Белградском летнем фестивале молодежный театр из Загреба показал «Братьев Карамазовых» в постановке Оливера Фрлича

editor
By editor
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белеф

Полифония становится основным принципом, который предъявлен публике. Мир противоречий, противоречивых перспектив предстает перед взором зрителей. Одни и те же актеры участвуют в нескольких ролях, дополняя друг друга. До недавнего времени в театральных адаптациях этого романа чаще всего опускалась сюжетная линия об отношении брата Алеши к мальчикам, в театральной обработке Фрлича она занимает важное место, привлекает такое же внимание, как и так называемая основная линия о Братьях Карамазовых и их отце.

— Полифония голосов, описанная Михаилом Бахтиным важна для меня, — говорит сам режиссёр.

Белградский летний фестиваль БЕЛЕФ был создан в 1992 году с целью показа зрителям новых, значимых, театральных, игровых и музыкальных спектаклей, перформансов, бесед, литературных встреч, мероприятий. В этом году на фестивале БЕЛЕФ было показано 7 театральных премьер. Дипломные и магистерские работы были также показаны на фестивале, организатор не обошли вниманием и детскую программу, культурную (в сотрудничестве с музеями города).

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

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