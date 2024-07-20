БЕЛГРАД (Сербия): на 32-м Белградском летнем фестивале молодежный театр из Загреба показал «Братьев Карамазовых» в постановке Оливера Фрлича

Полифония становится основным принципом, который предъявлен публике. Мир противоречий, противоречивых перспектив предстает перед взором зрителей. Одни и те же актеры участвуют в нескольких ролях, дополняя друг друга. До недавнего времени в театральных адаптациях этого романа чаще всего опускалась сюжетная линия об отношении брата Алеши к мальчикам, в театральной обработке Фрлича она занимает важное место, привлекает такое же внимание, как и так называемая основная линия о Братьях Карамазовых и их отце.

— Полифония голосов, описанная Михаилом Бахтиным важна для меня, — говорит сам режиссёр.

Белградский летний фестиваль БЕЛЕФ был создан в 1992 году с целью показа зрителям новых, значимых, театральных, игровых и музыкальных спектаклей, перформансов, бесед, литературных встреч, мероприятий. В этом году на фестивале БЕЛЕФ было показано 7 театральных премьер. Дипломные и магистерские работы были также показаны на фестивале, организатор не обошли вниманием и детскую программу, культурную (в сотрудничестве с музеями города).

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ