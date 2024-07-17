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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Ольга Галактионова награждена дипломом Постоянного Комитета Союзного государства

editor
By editor
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ольга галактионова витебск

В Витебске, в рамках XXXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар», на гала-концерте, посвященном открытию Дней Союзного государства, Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев наградил генерального директора РОСИЗО Ольгу Галактионову дипломом Постоянного Комитета Союзного государства «За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России». Диплом был вручен за значительный вклад в развитие и укрепление межкультурных связей между Россией и Беларусью.

Это признание особенно значимо на фоне недавно прошедшей в РОСИЗО выставки «Бессмертие подвига. К 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». Выставка была организована в Москве РОСИЗО совместно с Мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой». Проект воссоздал одну из самых ярких героических страниц общей истории братских народов, связанных едиными культурными, духовными и нравственными ценностями.

Специальные дипломы Постоянного Комитета Союзного государства также вручили директору Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Юлии Харкевич, заместителю генерального директора по основной деятельности «Росконцерта» Светлане Кондратьевой, заведующему филиалом «Концертный зал «Витебск» Владимиру Воронецкому, генеральному директору Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Павлу Кузьмину, директору телеканала «БЕЛАРУСЬ 3» Белтелерадиокомпании Наталье Мариновой, поэту-песеннику Анне Селук и композитору, народному артисту России Александру Зацепину.

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