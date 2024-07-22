РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойWWNEWSВ Монголии запустили вещание телеканала RU.TV

В Монголии запустили вещание телеканала RU.TV

editor
By editor
53
music

«Русская Медиагруппа» расширяет присутствие своих активов за пределами России в рамках реализации государственной программы Российской Федерации по поддержке и продвижению русского языка за рубежом, разработанной по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Поддержка русскоязычного населения за рубежом, популяризация русской музыки – важная часть работы «Русской Медиагруппы» на протяжении многих лет. Более 10 % населения Монголии – русскоязычные, многие граждане страны любят русские песни, исполняют их, большая часть молодежи хочет связать свою жизнь с Россией, отправляясь на обучение в нашу страну, и для них важно чувствовать связь наших национальных культур. Поэтому знакомство с российской музыкальной индустрией, без сомнения, будет укреплять межнациональное культурное сотрудничество», – подчеркивает заместитель Генерального директора «Русской Медиагруппы» Андрей Титов.

На территории Монголии вещание телеканала RU.TV «Русская Медиагруппа» осуществляет совместно с телеканалом Aist Global TV.

Предыдущая статья
Шестой конный фестиваль «Иваново поле» собрал более 20 000 тысяч зрителей
Следующая статья
На видеохостинге RUTUBE появился официальный канал Владимира Мединского

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru