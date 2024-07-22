В Монголии запустили вещание телеканала RU.TV

«Русская Медиагруппа» расширяет присутствие своих активов за пределами России в рамках реализации государственной программы Российской Федерации по поддержке и продвижению русского языка за рубежом, разработанной по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Поддержка русскоязычного населения за рубежом, популяризация русской музыки – важная часть работы «Русской Медиагруппы» на протяжении многих лет. Более 10 % населения Монголии – русскоязычные, многие граждане страны любят русские песни, исполняют их, большая часть молодежи хочет связать свою жизнь с Россией, отправляясь на обучение в нашу страну, и для них важно чувствовать связь наших национальных культур. Поэтому знакомство с российской музыкальной индустрией, без сомнения, будет укреплять межнациональное культурное сотрудничество», – подчеркивает заместитель Генерального директора «Русской Медиагруппы» Андрей Титов.

На территории Монголии вещание телеканала RU.TV «Русская Медиагруппа» осуществляет совместно с телеканалом Aist Global TV.