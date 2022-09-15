«Белые ночи» перевыпускают драму «Спенсер» о принцессе Диане

Кинопрокатная компания «Белые ночи» перевыпускает драму Пабло Ларраина «Спенсер» о принцессе Диане. Сказку, вдохновленную реальной трагедией, можно увидеть в повторном прокате уже с 15 сентября. Главную роль в картине сыграла Кристен Стюарт, которая была номинирована за эту работу на «Оскар» и «Золотой глобус».

Мировая премьера фильма «Спенсер» состоялась на Венецианском кинофестивале 2021 года. Картина также стала участником множества престижных международных киносмотров, в том числе в Торонто и Лондоне.

Сюжет сконцентрирован вокруг трех рождественских дней, в которые принцесса Диана решила разорвать свои отношения с королевской семьей. Эти роковые три дня под постоянным наблюдением виндзорских придворных, в ловушке неудачного брака, вынужденная делать вид, что все в порядке, когда на деле ее терзает душевная и физическая боль — стали необратимым временем в жизни Принцессы. В жизни, которая была далека от сказки.

Отдельного упоминания в картине заслуживают образы Дианы: над гардеробом Принцессы работала художник по костюмам, обладательница «Оскара», Жаклин Дюрран. К слову, почти все образы, в которых Кристен Стюарт появляется на экране — Диана надевала в реальной жизни.

Сценарий фильма написан создателем «Острых козырьков» Стивеном Найтом. Композитором картины выступил Джонатан Ричард Гай Гринвуд — британский музыкант, соло-гитарист группы Radiohead, постоянный композитор Пола Томаса Андерсона и Линн Рэмси. Одна композиция из саундтрека получила название Crucifix, то есть «Распятие».

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