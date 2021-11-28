Третий сезон сериала «Условный мент» стартует на Пятом канале

В воскресенье, 28 ноября 2021 года, Пятый канал презентует третий сезон сериала «Условный мент». Главные роли в продолжении детектива по-прежнему играют Денис Рожков и Анастасия Тюнина.

События стартового сезона, премьера которого состоялась осенью 2019 года, развернулись в Охтинском районе Санкт-Петербурга. Сюда после освобождения из колонии за превышение полномочий возвращается бывший оперативник Дмитрий Рыжов. Одновременно с ним в город на Неве приезжает капитан Гордеева и становится участковым в этом районе. В коллеги ей достается участковый Тельцов, для которого работа в полиции лишь способ неплохо заработать. Он сразу же скидывает на новичка всю работу с населением. Здесь и пересекаются пути Рыжова, который сменил офицерский мундир на оранжевый жилет «Жилкомсервиса», и принципиальной Гордеевой. В первый сезон вошло 24 серии, второй сезон, премьерные эпизоды которого вышли в августе этого года, вошло уже 50 серий. Зрители с интересом наблюдали за развитием отношений героев и их приключениями. Третий сезон обещает быть не менее захватывающим и интересным.

Егор Бакулин, исполнитель роли Геры в сериале «Условный мент»:

— Третий сезон будет полон новых интриг. Мой герой – это собирательный образ мамочкиного сыночка, который не заводит семью и детей, этакий переросток, живущий в свое удовольствие. Вместо этого они заводят котиков. И таких среди нас очень много. Я беру примеры из жизни и добавляю новые черты своему герою. Хорошо, что я в жизни не похож на Геру. Но без этого персонажа тоже нельзя. Мне кажется, он добавляет настроения сериалу. Его простоватость делает героя понятным каждому. Он готов на все ради друзей: подвергаться опасности не задумываясь, лезть в драку. При этом мы не серьезные крутые парни, хмурящие брови, мы обычные люди, каких много вокруг. Многим нашим зрителям интересно, появится ли у Геры постоянная девушка… буду держать интригу до конца! Скажу лишь, что романтика будет присутствовать. Держим интригу!

В третьем сезоне после декретного отпуска в отдел вернется Арина Гордеева и появится новый персонаж – мама Арины, которая будет помогать ей с малышом. Будут новые приключения, преступления, расследования и погони. Кстати, во время съемок одной из ночных сцен с погоней в рабочий процесс вмешались случайные прохожие. Они не заметили камер и бросились спасать актеров от «хулиганов».

Денис Рожков, исполнитель роли Дмитрия Рыжова в сериале «Условный мент»:

— Мы сохранили музыкальность сериала. Прозвучат классические джазовые произведения, Джордж Браун, Шопен и Planty. А вот с личной жизнью у героя совсем грустно, но возможно все, раскрывать все секреты не буду. Скажу только, что у одного из персонажей появится дочь. У кого? Смотрите сами!

В воскресенье, 28 ноября, Пятый канал покажет сразу 12 премьерных серий детектива «Условный мент». Начало эфира в 11.35.

Напомним, что сериал «Условный мент» стартовал на Пятом канале в 2019 году и практически сразу заслужил признание у зрителей, поклонников детективного жанра и профессионалов киноидустрии.

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